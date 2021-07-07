محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

سلطنة عمان تشدد إجراءات الوقاية خلال عيد الأضحى لمواجهة جائحة كورونا

أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات كورونا في سلطنة عمان، عدم إقامة صلاة عيد الأضحى والتجمعات بكافة أنواعها، بسبب ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان تشدد إجراءات الوقاية خلال عيد الأضحى لمواجهة جائحة كورونا

وشملت الإجراءات الجديدة تمديد فترة الإغلاق المسائي للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا، وذلك ابتداء من مساء يوم الجمعة المقبل وإلى نهاية شهر يوليو الجاري، فيما عدا أيام عيد الأضحى المبارك الثلاثة، والتي قرّرت اللجنة العليا أن يستمر فيها الإغلاق للأنشطة التجارية والمنع التام لحركة الأفراد والمركبات طوال اليوم بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كماتضمنت القرارات استثناء محافظة مسندم من قرار الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظرا لقلة عدد الإصابات والراقدين في المستشفيات بمرض كورونا، ويسري هذا الاستثناء ابتداء من اليوم، مع التأكيد على التزام جميع سكان المحافظة بالضوابط الاحترازية المعتمدة مثل لبس الكِمامة ومنع التجمعات”.

وحثت اللجنة العليا مواطني السلطنة على عدم زيارة الدول المذكورة خلال هذه الفترة.

وسمحت للمواطنين والمقيمين بدخول محافظة ظفار لمن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المعتمد في السلطنة أو بالنسبة للقادمين من خارج السلطنة، مشترطة ألا تتجاوز الفنادق ومنشآت الشقق المفروشة في المحافظة 50% من طاقتها الاستيعابية.

وشددت اللجنة على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات إغلاق كافة المنافذ البرية للسلطنة، وتعليق إقامة الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات الدولية داخل السلطنة، وغيرها من الأنشطة الرياضية والثقافية ذات الطابع الجماهيري بشتى أنواعها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا