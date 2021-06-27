71 % من سكان الإمارات حصلوا على تطعيم “كورونا”

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية خاصة للتعريف بآخر المستجدات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.

وأضافت الدكتورة الحوسني بالقول إن الجهات المعنية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاسيما ما يتعلق منها بالحلول التقنية على أعلى مستوى، لضمان فاعلية ⁧ تطبيق الحصن⁩ على الدوام وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة والسلامة العامة في مواجهة الجائحة.

فريدة الحوسني: ارتفعت حالات الوفاة في الدولة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وذلك بسبب انتشار #التحورات_الفيروسية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات وللأسف كان أغلبها لأشخاص غير مطعمين بنسبة 94% في حين كانت نسبة المطعمين 6%.#وام pic.twitter.com/XInLh3utEw — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 27, 2021

ولفتت بالقول:” نلاحظ أن بعض الأشخاص قد يصرون على أخذ جرعات لقاح #كوفيد19 أكثر من الموصى بها وهو ما يتعارض مع رأي الأطباء الأمر الذي قد يعرضهم لمضاعفات صحية غير مرغوبة.. لذا ننصح الجميع بالالتزام برأي الطبيب المعالج، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم. ” وأوضحت أن ارتفاع حالات الوفاة في الدولة خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له، حصل بسبب انتشار التحورات الفيروسية، وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، إلى جانب التردد في أخذ اللقاحات وللأسف بأن أغلبها لأشخاص غير مطعمين حيث بلغت نسبتهم 94% في حين كانت نسبة المطعمين 6%.