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16 شركة سعودية تشارك في معرض الصحة العربي 2021 تحت مظلة برنامج “صنع في السعودية

واس -يشارك برنامج “صنع في السعودية” في معرض الصحة العربي 2021 المنعقد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو الجاري، بحضور 16 شركة سعودية في المجال الصحي والدوائي والمعدات الطبية المختصة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
16 شركة سعودية تشارك في معرض الصحة العربي 2021 تحت مظلة برنامج "صنع في السعودية

وتأتي مشاركة برنامج “صنع في السعودية” كانطلاقة جديدة نحو تعزيز المنتج الوطني السعودي، على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يُسهم في وصول المنتجات الوطنية للأسواق ورفع نسبة الصادرات غير النفطية، وذلك بعد أن أعلن مؤخراً معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ، عن إطلاق البرنامج برعاية سمو ولي العهد -حفظه الله- ، في مبادرة تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويسعى البرنامج إلى تسويق المنتجات الوطنية محليًا وإقليميًا وعالمياً، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية، وصولاً إلى رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030.

كما يستهدف البرنامج التوسع إقليميًا وعالميًا من خلال المشاركة الفاعلة في المعارض والمؤتمرات الدولية، بمشاركة الشركاء الأعضاء، حيث سيقدم البرنامج حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا، بما يمكنهم من استخدام شعار البرنامج “صناعة سعودية” على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان الالتزام بالجودة المتعارف عليها.

وتبلغ الدول المشاركة في معرض الصحة العربي في دبي 2021 قرابة 66 دولة ، في حين يبلغ عدد الجهات المشاركة في المعرض أكثر من 3,500 جهة ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار للمعرض قرابة 52 ألف زائر.

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