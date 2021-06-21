3 دول تفتح حدودها بلاقيود و117 دولة تفرض قيودا على القادمين بسبب كوفيد 19

هناك 95 بلدا لا يمكن زيارتها حتى اليوم، فيما فتحت 117 دولة حدودها أمام الزوار مع بعض القيود فيما ألغت ثلاث دول هي رومانيا وتشيكيا والمكسيك كل القيود وهي مفتوحة للسفر بالكامل.

واصبحت كل من ألمانيا والدنمارك واليونان تسمح بدخول الزوار إلى أراضيها إضافة إلى كل من فرنسا وقبرص، فقد سمح عدد من الدول الاوروبية مثل ألمانيا والدنمارك واليونان، للمسافرين من حَمَلة تأشيرة سياحية VISA TYPE C، بدخول أراضيها.

وتتماثل شروط الدخول إلى كل من هذه البلدان الأوروبية. فهناك ألمانيا التي تسمح للأشخاص الذين تلقّوا اللقاح الخاص بـ«كورونا» (والذين مرّ على تلقّيهم الجرعة الثانية فترة لا تقل عن أسبوعين) الدخول بموجب شهادة تلقيح رسمية دون إجراء فحص PCR. – اللقاح المعترف به: فايزر بيونتك- أسترازنيكا أكسفورد– مودرنا – جونسون أند جونسون، فيما يتوجب على الأشخاص الذين لم يتلقّوا اللقاح إبراز نتيحة فحص PCR سلبية قبل مغادرة بلادهم وقبل موعد الوصول بـ 72 ساعة، أو نتيجة اختبار ANTIGEN، وذلك قبل 48 ساعة من مغادرة بلدانهم بحسب موقع السفر كاياك.

ويذكر أن المجلس الأوروبي أصدر مؤخرا قائمة محدثة للبلدان التي ينبغي رفع القيود المفروضة على سفر رعاياها إلى أوروبا .

كما تشارك في هذه التوصية البلدان المنتسبة إلى شنغن /أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا