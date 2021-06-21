هل أصبحت الرعاية الطبية الافتراضية والطب عن بعد خيارا واقعيا في الرعاية الصحية؟

ما هي أهم التوجهات والتطورات التقنية في أنظمة العلاج في قطاع الرعاية الصحية؟

دفعت أزمة كوفيد-19 العالم نحو التركيز على مزايا الرعاية الافتراضية، وأبرزت قيمتها كعامل تمكين قابل للتطوير بما يعزز إمكانية توفير الرعاية الصحية عالية الجودة في بيئات وظروف محدودة الموارد، وهو ما زاد الحاجة إلى تطوير نظام رعاية صحية أكثر مرونة وشمولاً. وسُرعان ما اعتمدت مُختلف المجتمعات في جميع أنحاء العالم سُبل الرعاية الافتراضية ومنهج التعاون مع جهات أخرى بوصفها بديلاً آمناً ومُريحاً للطرق التقليدية لتقديم الرعاية.

ويُعتبر الاعتماد الحالي لخدمات الرعاية المتصلة إحدى الخطوات الجوهرية التي تُسهم في بناء المُستقبل المنشود للقطاع الصحي. الأمر الذي يعني تطوير بنية رعاية صحية أساسية تتمحور حول المريض، مع تركيز على استمرارية توفر الرعاية الصحية، بدءاً من نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض وصولاً إلى الرعاية الفائقة في المستشفيات ورعاية المصابين بالأمراض المزمنة في المنازل. والأهم من ذلك، ضمان دور الرعاية الصحية عن بُعد في توفير وصول الأخصائيين إلى البيانات الرئيسية للمريض بحيث يُمكنهم التعاون مع بعضهم البعض بصرف النظر عن أماكن تواجدهم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرعاية الصحية عن بُعد تُسهم في تعزيز الفرص المتاحة لتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة فور الحاجة لها، وذلك من خلال الاستفادة من كامل إمكانات جهود التحول الرقمي للرعاية الصحية والتعاون الافتراضي.

ويُمثل تخصيص الرعاية إحدى التوجهات البارزة أيضاً، ولا تتعلق المسألة بوضع المرضى في صميم عملية الرعاية فحسب، بل تخصيص نوع الرعاية المُقدمة لتُناسب كُلّ مريض على حدة؛ مع تقديم لمحة شاملة عن الخصائص الوراثية والظاهرية للمريض بالتوازي مع تزويد الفرق المختصة بالإمكانات الضرورية لاتخاذ القرارات بكل كفاءة وتنسيق ودقة من خلال توفير الإرشادات السريرية التخصصية.

ومن جانبه، يُعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أوجه التطور الإيجابي فهو يوفر مجموعة من المزايا ومنها دوره كمنصة لتطوير الأنظمة والحلول القادرة على الاستشعار والتحليل والتصرف والتكيف من أجل المساعدة في أداء المهام المعقدة والمكررة. وإضافة إلى ذلك، يُمكن لدمج الذكاء الاصطناعي مع المعارف السريرية والتخصصية المعمقة أن يُسهم في تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتطبيق وقادرة على دعم عملية اتخاذ القرار. ومن الأمثلة على ذلك، أنظمة الإنذار المبكر التي تُنبه إلى تدهور حالة المرضى وتُتيح الفرصة للتدخل والعلاج في مرحلة مبكرة.

حرصنا في فيليبس على مدى أعوام مضت على تطوير مفهوم الرعاية المتصلة ما عزز من قدرتنا على مساعدة شركائنا خلال الأزمة الصحية العالمية. ويتطلب هذا المفهوم تطوير مجموعة من الأنظمة المتكاملة والشراكات القوية الكفيلة بدعم تدفق البيانات والتحليلات بسلاسة بين مزودي الرعاية في مختلف البيئات. وأسهمت أزمة كوفيد-19 على مدار العام الماضي في إبراز هذه الحاجة في أوساط العملاء ومزودي الرعاية ومرضاهم أسرع من أي وقت مضى.

وفي ضوء الواقع الجديد الذي نعيشه، تبرز الحاجة إلى دفع النظام ككل نحو مرحلة جديدة من الرعاية الصحية القائمة على القيمة، أي تحويل مفهوم تقديم الرعاية من التركيز على عدد المرضى إلى التركيز على جودة الرعاية المقدمة لهم، فضلاً عن إعادة صياغة الحوافز المالية لتقديم نتائج أفضل للمرضى. وتحقيق إمكانات الرعاية المتصلة من خلال زيادة التركيز على مزايا الرعاية الصحية عن بُعد في حالات الرعاية الحادة والوقائية؛ ومنح الأولوية للرعاية الصحية بشكل عام بدلاً من الرعاية في فترات المرض، نظراً للتداخل بين قطاع الرعاية والقطاعات الاستهلاكية.

ومن جانب آخر، سلطت أزمة كوفيد-19 الضوء على الحاجة إلى الحلول المستدامة والسلسة. ولا بد لك أن تثق بقدرتك على مواصلة تقديم الرعاية حتى في حال حدوث أي اضطرابات في سلسلة التوريد.

وقامت فيليبس بتطوير فيليبس بلوسيل ماغنيت أول جهاز من نوعه في القطاع للتصوير بالرنين المنغاطيسي بقوة 1.5 تسلا، في محاولة للتخلص من أيّ مخاوف محتملة حول المشاكل المتعلقة بغاز الهيليوم والتي ترتبط عادة بتصاميم الأجهزة التقليدية. كما تهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى دعم استمرارية خدمات التصوير بالرنين المغناطيسي وإلغاء الحاجة للاعتماد على ندرة إمدادات الهيليوم من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال أزمة كوفيد-19 وبعدها.

ونؤمن في فيليبس بأنّ مستقبل قطاع الرعاية الصحية يتمحور حول توفير الحد الأقصى من فرص التطور التكنولوجي، بحيث تتحول الرعاية القائمة على القيمة إلى واقع نعيشه يومياً؛ ما يعكس ضرورة الاستثمار في مزايا الرعاية الصحية عن بُعد وزيادة فرص الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية المتخصصين الذين يُعانون من نقص الإمدادات، وضمان توفير التعاون الوثيق بينهم.

ما هي المجالات الأكثر نجاحا في مجال التطبيب عن بُعد؟

تسمح حلول وإمكانات فيليبس في مجال تقديم الرعاية الصحية عن بُعد بتمكين العملاء من توسيع آفاق الحصول على الرعاية من حيث المكان والزمان والكيفية، بحيث لا يشكل الموقع عائقاً أمام حصول المريض على الرعاية المناسبة. وبالاعتماد على التحليلات الدقيقة القائمة على البيانات، تلعب الرعاية الافتراضية دوراً محورياً في تحسين الكفاءة إلى جانب الحفاظ على جودة الرعاية وتحسين سياسات تخصيص الموظفين وتعزيز الإنتاجية.

تُتيح وحدات العناية المركزة عن بُعد، مثل وحدة العناية المركزة الإلكترونية من فيليبس ، للأطباء فرصة التفاعل مع الموظفين الموجودين في غرف المرضى والتشاور حول سُبل الرعاية الفردية حتى أثناء تواجد الأطباء خارج الموقع، ما يمكّن فريقاً مركزياً متخصصاً واحداً فقط من إدارة عدد كبير من وحدات العناية المركزة عن بُعد في مختلف المواقع، فضلاً عن تبادل المعلومات الصحية إلكترونياً بشكل آني. ويُعد هذا حلّاً تكميلياً، وليس بديلاً، لعمل فريق الرعاية الملازم للمرضى من خلال تقديم أشكال الدعم الإضافية للموارد السريرية المتضائلة.

ويُتيح التعاون بين حلّ فيليبس لوميفاي ومنصة ري أكتس، الحل المتكامل الأول من نوعه في مجال التخطيط بالموجات فوق الصوتية عن بُعد، الربط بين الأخصائيين والأماكن والمرضى ليُسهم في إحداث الفارق المنشود. ويُوفر الحلّ، الذي يحمل أهمية بالغة في مجال التعاون وتقديم الرعاية، فرصة الاتصال المباشر من أجل الحصول على مستويات أفضل من الدعم والجهود المشتركة والمثمرة، في نقطة تقديم الرعاية وفي الوقت التي تبرز فيه الحاجة إلى ذلك. وبحسب الأطباء العاملين في الخطوط الأمامية، أصبح حلّ فيليبس لوميفاي للتخطيط بالموجات فوق الصوتية في موقع الرعاية إحدى الأدوات الرئيسية ضمن الجهود العالمية للحد من أزمة كوفيد-19. وساعد حل التخطيط بالموجات فوق الصوتية، القائم على الحاسوب اللوحي والحائز على الجوائز، الأطباء في أقسام الطوارئ ووحدات العناية المركزة على اتخاذ قرارات أكثر سرعةٍ ودقة خلال أزمة كوفيد-19، كما ساهم في درء مخاطر انتشار الفيروس ضمن أقسامهم.

ما جديد الشركة في انظمة وحدات العناية المركزة الإلكترونية؟

ويُعد برنامج وحدة العناية المركزة الإلكترونية من فيليبس برنامجاً ثورياً مختصاً في الرعاية الصحية ويتمحور حول وحدة العناية المركزة عن بُعد، كما يجمع بين حلول التكنولوجيا السمعية البصرية والتحليلات التنبؤية وتصوير البيانات والقدرات المتقدمة لإعداد التقارير، التي يوفرها خبراء فيليبس ممن يتمتعون بسجل حافل من النجاحات المستمرة منذ أكثر من 15 عاماً. وكان برنامج وحدة العناية المركزة الإلكترونية من فيليبس قد نجح على مدى 15 عاماً مضت في رصد أكثر من 4,25 مليون حالة استشفاء للمرضى.

ومن السهولة بمكان اليوم أكثر من أي وقت مضى التأكد من قدرة وحدة العناية المركزة عن بُعد على إضافة القيمة والحد من التكاليف المحتملة؛ ومع ذلك، ما زلنا أمام رحلة طويلة ومليئة بالتحديات على ما يبدو لاعتمادها. وكانت وحدات العناية المركزة عن بُعد تتطلب قدراً كبيراً من الاستثمارات الأولية في الماضي. غير أنّ النموذج المتوفر اليوم أصبح في متناول جميع المستشفيات بمختلف أحجامها وقدراتها التشغيلية والفنية ومواردها المتاحة للتوظيف في أقسام العناية المركزة.

وانطلاقاً من إدراكنا لهذه النقطة، نُقدم برنامج التوعية حول وحدة العناية المركزة الإلكترونية من فيليبس بهدف ربط المؤسسات الأصغر حجماً بخدمات الرعاية الصحية عن بُعد والتي تُديرها برامج وحدة العناية المركزة الإلكترونية في المنشآت الأكبر حجماً. كما نُساعد في تأسيس شراكة مع إحدى المنشآت التي تستخدم برنامج وحدة العناية المركزة الإلكترونية من فيليبس، بحيث تستطيع المؤسسات الأصغر حجماً تأمين المراقبة اللازمة لمرضى الرعاية الحرجة لديها والاستفادة من مزايا البرنامج بتقديم الحد الأدنى الممكن من الاستثمار فيها.

ومن خلال الشراكات الاستراتيجية، يمكن للفرق الطبية والإدارية حشد جميع إمكاناتهم الحالية أو استكمالها من أجل تنفيذ برنامج عناية مركزة عن بُعد وتحقيق خيار الاستدامة المالية الذي يسهم في تحسين نتائج وحدات العناية المركزة.

ما هي مستويات ومجال استخدام جهاز سبيكترال سي تي 7500؟

وسنكشف خلال مشاركتنا في مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2021 خططنا لطرح جهاز سبيتكرال سي تي 7500، الذي جرى تصميمه للتوصل إلى التشخيص الصحيح من المرة الأولى وتقديم نتائج طيفية دقيقة بنسبة 100% وتبسيط سير العمل، ما يتيح لكُل عملية تصوير تقديم نتائج تقليدية وطيفية في الوقت ذاته، ويوفر قرابة 34% من الوقت اللازم للتشخيص، ويحد بنسبة 25% من الحاجة لتكرار التصوير، ومن حالات التصوير لأغراض المتابعة بواقع 30%، ويأتي ذلك في إطار تقديم مسارات عمل كفيلة بتوفير أفضل النتائج.

ويُقدم جهاز سي تي 7500 الخدمات لشريحة أوسع من المرضى ويُعزز القدرات المتاحة في أقسام أمراض القلب وغرفة الطوارئ، كما يفتح الباب أمام آفاق جديد في الإجراءات الشعاعية الجراحية لعلاج الأورام.

ما هي تحديات تكامل الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الصحية الحالية؟

ويُمثل دمج التقينات المُستحدثة في التطبيقات الفعلية واحداً من أبرز التحديات التي تُواجه جهود دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع الأنظمة الصحية الحالية. يُوفر الذكاء الاصطناعي بلا شك فرصة هائلة لتحسين قطاع الرعاية الصحية لا سيما بالنظر إلى إمكاناته الهائلة. ولكن ومن أجل النجاح في تسخير هذه الإمكانات، لا بد من تحويله إلى جزء لا يتجزأ من مسار عمل الفرق السريرية والتدابير الروتينية اليومية لدى المرضى. وبدورهم، يجب أن يحرص مهندسو أنظمة الذكاء الاصطناعي ومطوروها على مواكبة أنظمتهم لمسارات العمل، لا سيما وأنّ أخصائيي الرعاية الصحية يعملون وفق حيّز زمني صغير للغاية، ما يعني بأنّ تصميم نظام الذكاء الاصطناعي كتطبيق منفصل يتطلب إضافة المزيد من الخطوات السريرية، لن يجد إقبالاً كبيراً في أوساط الأطباء.

ولا بد من دعم أنظمة الذكاء الاصطناعي بواسطة أدوات تُتيح لها التكامل مع مُختلف أنظمة البيانات وتكنولوجيا المعلومات. وتُعد قابلية التشغيل البيني أحد العوامل الرئيسية للحصول على التحليلات الدقيقة المُجدية من البيانات بالاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفي سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي، تجمع فيليبس بين القدرة على رصد الأنماط الكامنة في الأحجام الضخمة من البيانات والمعارف السريرية والتخصصية المعمقة لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي وقادرة على:

 تمكين الأفراد الذين يقومون باستخدامها

 الكامل بسلاسة مع مسارات العمل أو البيئة اليومية للأفراد

 التأقلم مع سياقهم