وزارة الصحة السعودية تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية اللقاح من فيروس كورونا للنساء

واس-أصدرت الصحة دليلاً توعوياً شاملاً عن أهمية أخذ النساء للقاح من فيروس كورونا تحت عنوان (لماذا يجب على النساء أخذ اللقاح) حيث يهدف للتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح، ويجيب عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة ويتضمن الطرق السليمة والصحيحة لأخذ اللقاح .

(رابط الدليل- هنا)

وقد قامت الصحة بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة ، ويتناول الدليل عدداً من المواضيع المهمة لكل ما تحتاجه المرأة لأخذ اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية ، والخصوبة ، والحمل والرضاعة ، والتجميل ، وسرطان الثدي ، كورونا وتكيس المبايض ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة، التي ستُسهم – بإذن الله – في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

معرفة المعلومات الصحيحة يساعد على اتخاذ قراراتك السليمة، ويجعل حياتك آمنة وسعيدة. للمزيد عن دليل تأثير الوباء على النساء — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 15, 2021