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وزارة الصحة السعودية تحذر: عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

وزارة الصحة السعودية تحذر: عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات وتحث الجميع على التقيد بالتدابير الوقائية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة الصحة السعودية تحذر: عدوى فيروس كورونا تزداد في التجمعات

أكدت وزارة الصحة أن عدوى فيروس كورونا تزداد وتنتشر بشكل سريع في التجمعات, حاثة الجميع على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1269) حالة مؤكدة وتعافي (1014) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10314) منها (1569) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (468175) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (450255) حالة, وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (16) حالة وفاة, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7606) حالات.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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