جنوب أفريقيا تحذو حذو كندا برفض جرعات ملوثة من لقاح جونسون أند جونسون الأمريكي

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن الهيئة المسؤولة عن الأدوية في كندا لن تستخدم ملايين الجرعات من لقاح يشتبه في تعرضه للتلوث في مصانع أمريكية في بلتيمو حيث يعتقد أن ملايين الجرعات من لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكورونا المستجد لا يمكن استخدامها بسبب تلوث مصنع شركة ايمرجنت سولوشنز Emergent BioSolutions في بلتيمور.

لكن القرار الجنوب أفريقي يوجه ضربة قوية لاحتواء الجائحة باللقاحات في البلاد مع تزايد وتيرة الموجة الثالثة من العدوى.

وكالة بلومبرغ ذكرت الأحد ، تأكيد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للصحفيين بعد أن شارك في قمة مجموعة السبع الكبرى، إن من المقرر أن تبدأ “أسبين فارماكير هولدنجز”، وهي أكبر شركة للأدوية في أفريقيا، في إنتاج لقاحات جونسون آند جونسون الجديدة بحلول منتصف الأسبوع.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أعلنت أنها أبلغت شركة جونسون آند جونسون أنه لا يمكن استخدام ملايين الجرعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 المنتج في مصنع يواجه مشاكل بسبب احتمال حدوث تلوث.

وذكرت إدارة الغذاء والدواء في بيان الجمعة أن “عدة” دفعات من اللقاح مصنعة في منشأة “إمرجنت بايوسولوشنز” في مدينة بالتيمور ليست مناسبة للاستخدام. ومن المعروف أن كل دفعة إنتاج تعني بضعة ملايين من الجرعات.

وكانت السلطات في جنوب أفريقيا قد أعلنت فى وقت سابق أنها لن تسمح باستخدام بعض من جرعات لقاح جونسون اند جونسون عقب صدور قرار أمريكي بشأن احتمالية تلوث مكونات جرعات من اللقاح خلال مرحلة الانتاج في مصنع في بالتيمور.

وكانت هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية قد قالت أمس الأول الجمعة إن بعض من دفعات لقاح جونسون أند جونسون غير صالحة للاستخدام، في حين تخضع دفعة أخرى للتحقق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب أفريقيا القول في بيان الأحد إن السلطات راجعت بيانات وكالة الأدوية والأغذية الأمريكية و ” اتخذت قرارا بعدم استخدام اللقاح الذي تم انتاجه باستخدام مواد غير ملائمة”.

ويشار إلى أن جنوب أفريقيا تعتمد بقوة على لقاح جونسون اند جونسون لتطعيم ثلثي تعداد سكانها البالغ عددهم 60 مليون نسمة هذا العام. وكانت السلطات قد طلبت الحصول على أكثر من 31 مليون جرعة من اللقاح المكون من جرعة واحدة.