السعودية: إطلاق النظام المُوحّد للسجلات الطبية الإلكترونية

أعلن “المركز الطبي الدولي”، عن إطلاق مشروع النظام الموحد للسجلات الطبية الإلكترونية “تراك كير” من إنترسيستمز واعتماده عبر جميع مرافقه في جدّة. وسيتم نشر النظام في كل من مستشفى المركز الطبي الموحد وعيادة بترو رابغ ومجمع العيادات الأولى الحديثة ومركز تداوي الجراحي ومركز فيرست سكان.

وجاء الإعلان عن إطلاق مشروع السجلات الطبية الإلكترونية الذي يعد بمثابة خطوة غير مسبوقة في مسيرة التحوّل التي بدأها المركز الطبي الدولي خلال احتفال أُقيم في فندق ريتز كارلتون في جدّة بحضور كبار قادة المركز الطبي الدولي وشركة إنترسيستمز. وتأتي هذه الخطوة الهامة بعد توقيع اتفاقية استراتيجية في نوفمبر 2020 بين المركز الطبي الدولي وإنترسيستمز، وهي شركة رائدة في مجال تزويد حلول تكنولوجيا البيانات المبتكرة التي تساعد العملاء على مواجهة أصعب المشاكل والتحديات المتعلقة بالمعلومات.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد أحمد فتيحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: “نؤكد على التزامنا بتوفير رعاية صحية استثنائية على طريقة المركز الطبي الدولي، أي ضمن أعلى معايير التعاطف والرحمة وأخلاقيات العمل. وبالنسبة لنا، فإن هذا التقدم التكنولوجي هو جزء لا يتجزأ من قيمنا الجوهرية. نؤمن بأن هذا الإنجاز سيُثمر عن تعزيز مهارات وقدرات الرعاية الصحية للعاملين في المركز، وتحسين تجربة المرضى بشكل كبير، حيث نسعى دوماً لتبنّي أفضل الممارسات والمعايير الدولية ومنح المرضى رعاية فائقة، واعتماد نظام السجلات الطبية الإلكترونية الذي أثبت فعاليته هو ما سيساعدنا على تحقيق ذلك”.

ومن جهته قال الدكتور خالد عالم، نائب الرئيس التنفيذي للمركز الطبي الدولي: “سيكون هذا التعاون بمثابة رحلة مثيرة للاهتمام لا سيّما مع اعتماد نظام السجلات الطبية الإلكترونية الجديد. سوف يُسهم نظام “تراك كير” بتعزيز بصمة المركز الطبي الدولي السحابية؛ حيث سنكون أول مستشفى يستخدم نظام السجلات الطبية الإلكترونية القائم على الحوسبة السحابية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية “الحوسبة السحابية أولاً” التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية. كما سيدعمنا ذلك في تنفيذ برامج النمو والتوسّع المستقبلية. إن توحيد معايير نظام السجلات الطبية الإلكترونية هو أمر في غاية الأهمية لنجاح هذا المشروع، لا سيما وأنه يحقق توازنًا مثاليًا بين التكنولوجيا الفائقة والرعاية الطبية المعززة”.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عماد صقر، المدير الطبي ورئيس الطاقم الطبي في المركز: “نشعر بحماس كبير لهذا المشروع الاستراتيجي المهم جدًا بالنسبة للمركز. نستفيد من نظام “تراك كير” لإدارة تدفقات العمل بشكل شامل والالتزام بالممارسات المعيارية العالمية. نهدف إلى توحيد معايير عملنا وتسهيل حياة موظفينا. نتطلّع قدمًا لخوض التجربة الرقمية التالية وفق معايير موحدة وفقاً لهدف هذا المشروع”. مضيفًا أن نظام “تراك كير” وما يحتويه من أداة شاملة لإدارة دورة الإيراد سيساعد إدارة المركز أيضًا.

وبدورها علّقت الأستاذة ندى مسعودي، رئيسة قسم خدمات التمريض في مستشفى المركز الطبي الدولي بالقول: “إن هذا التغيير واعتماد نظام سجلات طبية إلكترونية جديد هو ثمار جهود كبيرة من قبل جميع العاملين في المستشفى. ينبغي أن يستفيد الجميع من هذه المعايير المتطورة التي يوفرها المركز بمساعدة شركة إنترسيستمز ونظام “تراك كير”. إن التواصل العلاجي الجيد يعتمد بشكل كبير على آليات توثيق بيانات قسم التمريض، والتوثيق الجيد لهذه البيانات يوفر معلومات دقيقة حول تقييم فريق التمريض والتغيرات في حالة المريض السريرية والرعاية المقدمة والمعلومات المتعلقة بالمريض بما يثمر عن دعم الفريق متعدد التخصصات، وبالتالي توفير رعاية ممتازة. إننا على ثقة تامة بأن نماذج العمل اليدوية ستخضع للأتمتة لكي يتمكن قسم التمريض من التركيز على المرضى بشكل أكبر والحد من أخطاء التوثيق. غايتنا هي تحقيق “نقلة رقمية في معايير الرعاية الصحية”.

وعن هذا الإنجاز التقني المهم، قال محمد صديقي، رئيس قسم تقنية المعلومات بالمركز الطبي الدولي: “سيُعزز “تراك كير” قدرتنا على تحقيق هدف رباعي المحور بالنيابة عن مرضانا؛ إذ سيتيح لنا إمكانية توفير رعاية أفضل ضمن أعلى معايير الخدمة بتكلفة مستدامة وبطريقة تفسح المجال أمام زملائنا للمشاركة والتعلم وبذل الجهد. سيكون هذا النظام بمثابة عنصر أساسي لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا كنظام رعاية صحية متكامل يركز على مصلحة الأفراد. بفضل هذا النظام، سيصبح بإمكاننا توفير تجربة رعاية أفضل للأفراد الذين نخدمهم، بحيث يكون لكل منهم سجل صحي خاص وشامل تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالة الصحية والعلاجات والفواتير. في المقابل، سيُحسن هذا النظام من تجربة الموظفين أيضًا سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو مزودي خدمة، وذلك عبر منحهم معلومات شاملة ومتكاملة لتحسين خدمات رعاية المرضى ودعم عمليات تسليم المناوبات بشكل سلس ومنظم. وما إن يتم تطبيقه عبر مستشفى المركز الطبي الدولي، سيكون “تراك كير” كخدمة، هو أول تطبيق كامل للحوسبة السحابية في مجال السجلات الطبية الإلكترونية في المملكة”.

وعن رأيه بنظام “تراك كير”، قال السيد سامر أبو غزالة، رئيس قطاع تجربة المريض في المركز الطبي الدولي: “سيكون لنظام السجلات الطبية الإلكترونية الجديد أثراً ضخماً على تجربة المريض ومستوى رضاه عن الخدمات التي نقدمها. وسيصبح بإمكان المرضى ومقدمي الرعاية الدخول إلى الملفات المطلوبة بسهولة ومن موقع واحد، الأمر الذي يزيد من فعالية تشخيص المرضى وعلاجهم بشكل أفضل وأسرع. من أهم القيم التي نلتزم بها هنا في مستشفى المركز الطبي الدولي هي منح المريض رعاية صحية تتّسم بالرحمة والتعاطف والسعي الدائم لتقليل معاناته، وهذا النظام الجديد سيسهم دون شك في توطيد العلاقة بين المريض ومقدم الرعاية”.

ومن جانبه، قال السيد علي أبي رعد، المدير الإقليمي لشركة إنترسيستمز في الشرق الأوسط والهند: “يُجسد تطبيق نظام “تراك كير” خطوة هامة ونقلة رقمية نوعية فى معايير رعاية المرضى في المركز الطبي الدولي. و نلتزم بمساعدة إدارة المركز وموظفيه على تحقيق أهدافهم للتحول الرقمي، ونتطلّع قدمًا للعمل والتعاون معهم لتطبيق نظام “تراك كير”(TrakCare as a Service) عبر جميع مرافق المستشفى بكفاءة ونجاح”.

يُذكر أن هذه الشراكة لتطبيق نظام “تراك كير” مع إنترسيستمز، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الطبية تعزز التزام مستشفى المركز الطبي الدولي بمواكبة رؤية السعودية 2030 وتوفير خدمات رعاية صحية عالمية المستوى عبر الابتكار التقني والتحول الرقمي.

وبفضل خاصية إدارة دورة الإيرادات “RCM” الموحدة مع القدرات السريرية المتقدمة، سيعمل نظام “تراك كير” على أتمتة عمليات المستشفى وتمكينها من تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة للمرضى، فضلاً عن الارتقاء بمستوى رضا العملاء بدرجة كبيرة.

علاوةً على ذلك، فقد أضافت شركة “إنترسيستمز” مؤخراً واجهة مستخدم للجوال مزودة بشاشة تعمل باللمس، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، إلى جانب حزمة من التحسينات التي تساهم في دعم عملية اتخاذ القرارات الصحيحة في مجال تقديم الرعاية الصحية.

في الإطار ذاته، سيقوم المركز الطبي الدولي بتطبيق “TrakCare as a Service” (وهو عبارة عن نظام لإدارة معلومات الرعاية الصحية يعتمد على الحوسبة السحابية ويتبع نموذج النفقات التشغيلية، ويعمل وفق مبدأ الاشتراكات). تتمثل مهمة نظام “تراك كير” بدمج البيانات الإدارية والسريرية والمالية الخاصة بـالمركز الطبي الدولي ضمن نظام موحد، مما يضع بين يدي الأطباء كل ما يلزم لاتخاذ أفضل القرارات وبالسرعة المناسبة. كما ستمكن خدمة السجلات الطبية الإلكترونية المعتمدة على الحوسبة السحابية المركز من تحقيق أهدافه السريرية والمالية دون تكبّد نفقات كبيرة مقدماً.

على صعيد آخر، سيسهم النظام بتخليص موظفي المركز من أعباء حفظ السجلات والأعمال الورقية ويمنحهم وقتًا كافيًا للتركيز على ما يقومون به بشكل أفضل من تقديم رعاية فائقة الجودة للمرضى مع الإعتماد على شركة إنترسيستمز للإضطلاع بمسؤولية إدارة السجلات الطبية الإلكترونية.

باعتماده نظام “تراك كير”، ينضم مستشفى المركز الطبي الدولي إلى قائمة كبيرة ومتنامية من العملاء الذين يعملون مع شركة إنترسيستمز عبر 27 دولة حول العالم للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية التي يوفرها هذا النظام المبتكر.

يذكر أن المركز الطبي الدولي هو مستشفى رائد متعدد التخصصات وأول عضو في شبكة مايو كلينك للرعاية الصحية فى المملكة العربية السعودية