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تطعيم ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح كورونا بجرعتين في دبي

(رويترز) – قالت هيئة الصحة بدبي إن حوالي ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 تلقوا الآن جرعتين من اللقاح في الإمارة، وهي مركز السياحة والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تطعيم ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح كورونا بجرعتين في دبي

ودبي هي الأكثر اكتظاظا بالسكان بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات كما أن لديها أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وعلى مدى ستة أشهر، نفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، في البداية باستخدام لقاح طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ثم أضافت لقاحات فايزر/بيونتيك وأسترا زينيكا وسبوتنيك في. الروسي.

وقال نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي علوي الشيخ علي لتلفزيون دبي في وقت متأخر مساء يوم السبت إن 83 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، أو حوالي 2.3 مليون شخص، تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وإن 64 بالمئة تلقوا جرعتين في الإمارة.

وقالت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إن نحو 85 بالمئة من إجمالي سكانها المؤهلين لتلقي اللقاح تلقوا جرعة واحدة على الأقل، دون تحديد عدد من حصلوا على جرعتين.

وشهدت الإمارات زيادة في عدد الإصابات في الأيام الثلاثين الماضية. ولا تقدم الدولة أرقام الإصابات في كل إمارة. وسجلت 2281 إصابة جديدة يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى حوالي 596 ألفا. وبلغت الإصابات اليومية ذروتها عند حوالي 4000 حالة يوميا في أوائل فبراير شباط.

وقالت هيئة الصحة بدبي إن 90 بالمئة من مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات دبي لم يتلقوا التطعيم دون أن تحدد متى تم تسجيل هذه الإحصائية.

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