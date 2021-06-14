تطعيم ثلثي المؤهلين لتلقي لقاح كورونا بجرعتين في دبي

ودبي هي الأكثر اكتظاظا بالسكان بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات كما أن لديها أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وعلى مدى ستة أشهر، نفذت الإمارات واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، في البداية باستخدام لقاح طورته مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ثم أضافت لقاحات فايزر/بيونتيك وأسترا زينيكا وسبوتنيك في. الروسي.

مقابلة مع د علوي الشيخ علي، نائب مدير #صحة_دبي، حول آخر مستجدات حملة التطعيم الواسعة التي تنظمها الهيئة والتأثيرات الإيجابية لتلقي اللقاح على الفرد والمجتمع مع تجاوز عدد متلقي اللقاح في دبي 2.3 مليون شخص. pic.twitter.com/bhqn6sVofe — هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai) June 12, 2021

وقال نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي علوي الشيخ علي لتلفزيون دبي في وقت متأخر مساء يوم السبت إن 83 بالمئة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما، أو حوالي 2.3 مليون شخص، تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح وإن 64 بالمئة تلقوا جرعتين في الإمارة.

وقالت دولة الإمارات في الآونة الأخيرة إن نحو 85 بالمئة من إجمالي سكانها المؤهلين لتلقي اللقاح تلقوا جرعة واحدة على الأقل، دون تحديد عدد من حصلوا على جرعتين.

وشهدت الإمارات زيادة في عدد الإصابات في الأيام الثلاثين الماضية. ولا تقدم الدولة أرقام الإصابات في كل إمارة. وسجلت 2281 إصابة جديدة يوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي حتى الآن إلى حوالي 596 ألفا. وبلغت الإصابات اليومية ذروتها عند حوالي 4000 حالة يوميا في أوائل فبراير شباط.

وقالت هيئة الصحة بدبي إن 90 بالمئة من مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات دبي لم يتلقوا التطعيم دون أن تحدد متى تم تسجيل هذه الإحصائية.