شركة سعودية تبرم اتفاقا مع شركة موديرنا

أعلنت شركة مودرنا عن ابرامها اتفاقا مع تبوك للأدوية (التابعة لمجموعة أسترا الصناعية) على توزيع لقاحات كورونا المستجد فيي السعودية، ويشمل الاتفاق توزيع اللقاح وجرعاته المستقبلية المضادة للمتغيرات.

شركة تبوك للصناعات الدوائية التابعة لمجموعة أسترا الصناعية لم تكشف عن تفاصيل الاتفاق واشارت إلى أنه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وأنه يشمل تسويق لقاح موديرنا ضد كوفيد 19 وأي لقاحات ضد سلالاته المتحورة داخل السعودية.

ولم تحدد الشركة قيمة العقد نتيجة ارتباطه بمستوى التوريدات والمبيعات للسوق وستمتلك شركة تبوك حقوق التسجيل لهذه المنتجات خلال فترة الاتفاقية.

يذكر أن لقاح موديرنا يستند لتقنية توليد البروتين بجعل الجسم يولد بروتينات ذاتية قريبة من البروتين الفيروسي بدلا من حقن أجزاء من الفيروس نفسه.

ويجري تصنيع البروتين بعملية تركيب كيميائية (بدلا من التركيب الحيوي – biological synthesis) مما يسرّع عمليات التصنيع بوقت قصير. بل أنه تم خلال أيام من توفير الكود الوراثي لفيروس كورونا المستجد، جرى تطوير لقاح أصبح جاهزا للاختبار بعد عملية سريعة لتطوير شفرة الحمض النووي الريبوزي (mRNA) تجري تلك العملية ضمن آليات عمل تقنية الحمض النووي الريبوزي الرسول Messenger RNA ” التي تنتجها شركات “موديرنا” و”فايزروبيونتيك” وكيورفاك. وهناك قرابة 113 براءة اختراع مسجلة ترتكز على هذه التقنية.

تحفز اللقاحات (التي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي الرسول mRNA) الجسم على توليد مقاومة ضد فيروس كورونا المستجد

هدف تحفيز الخلايا هو إضافة قدرات لصنع تركيبة بروتين تماثل التراكيب الجينية البروتينية المعروفة في الفيروس والتي ينتشر عبرها باسم “سبايك”التصاق الفيروس ووقتها يمكن لجهاز المناعة أن يولّد استجابة مضادة لها في الجسم . وكانت معاهد الصحة الوطنية الأمريكيةNIH هي التي طورت بروتين مماثل لشوكة الفيروس (سبايك).

وتعتمد هذه التقنية على الاستفادة من امكانيات التحكم بالحمض النووي وهو عبارة عن جزيء يحمل الشيفرات الوراثية من جزيئات الحمض النووي الريبوزي منقوص الأوكسجين، وتم تطويرها لتصبح أساسا لتطوير علاجات السرطان وكانت عالمة تركية وزوجها وهو من أصل تركي واسمه أوغور شاهين الذي يقف وراء لقاح فايزر قد ساهم بتحسين فعالية هذه التقنية.

و أثناء توليد البروتين ، يعمل الحمض النووي الريبوزي الرسول كقالب للتوليد الحيوي للبروتين الريبوسومي، وفي مجال الأدوية القائمة على هذه التقنية، تميل الخلايا إلى إنتاج البروتين النشط وفقًا لخارطة أو شفرة معلومات التسلسل أي أن مهمته هي نقل شيفرة أوامر الأحماض الوراثية”دي أن أي” إلى الخلايا كلها، ولذا سُمّي المرسال أو الناقل) .

وكانت تواجه استخدامات الحمض النووي الريبوزي (mRNA) للقاحات تحديات كثيرة مثل عملية التوصيل دون رد فعل مضاد من الجسم ضد الاجسام الدخيلة وغيرها من التحديات.