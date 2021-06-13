-ما أهم تحولات قطاع الرعاية الصحية هذا العام وما بعده؟

لا تزال التكنولوجيا والابتكار من بين المحركات الرئيسية في صناعة الرعاية الصحية، مما يخلق إمكانيات وفرصًا جديدة واسعة لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص وعلى المستوى الدولي بشكل عام، إذ يؤكد العمل الدؤوب الذي نتج عنه تصنيع لقاح كوفيد-19 على التزام الصناعة بتطوير علاجات جديدة لدعم المرضى على نطاق عالمي.

يوفر كلاً من: معرضي ومؤتمري الصحة العربي (آراب هيلث) وميدلاب الشرق الأوسط منصة مثالية للعديد من الشركات لعرض أحدث ابتكاراتها وإثبات كيفية تطبيقها للتكنولوجيا لتطوير القطاع الطبي والنهوض به. وفي السنوات الأخيرة، رأينا تقنيات عديدة مثل: الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتقنيات القابلة للارتداء والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي أصبحت هي المعيار الرئيسي عند عرض المنتجات الجديدة.

كجزء من التزامنا بعرض الابتكار، حيث ستشارك في مسابقة شركات الرعاية الصحية الناشئة 32 شركة ناشئة لعرض كيفية تطويرها لحلول فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص والمزيد من الأفكار الجديدة والمتطورة حول تحسين الرعاية الصحية.

– ما هي أكثر الدول حضوراً في هذا المؤتمر؟

سيستضيف معرض الصحة العربي هذا العام أكثر من 20 جناحاً خاصا للدول، بما في ذلك: ألمانيا وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.

وبفضل مجموعة من المبادرات الحكومية منذ بداية جائحة كوفيد-19، فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول التي استضافت معارض وفعاليات ضخمة بحجم معرض الصحة العربي.

وبفضل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم تطبيقها، فنحن قادرون على الترحيب بكل من العارضين والمتحدثين والزوار من مجموعة من البلدان الدولية، مما يجعل انعقاد كلاً من: معرضي الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط كأحداث حضورية حية على المستوى العالمي.

ولقد شاركنا مع جميع أصحاب المصلحة لدينا للتأكد من أنهم جميعًا يشعرون بالأمان ويمكنهم السفر بثقة من وإلى دبي. كجزء من التزام شركة انفورما، الجهة المنظمة للمعرضين تجاه زوار معرض الصحة العربي 2021، فقد أطلقنا معيار «إنفورما- الجميع آمن»، بالتعاون مع الرابطة العالمية لصناعة المعارض وجمعية منظمي الأحداث وجمعية المنظمين المستقلين، وبالتنسيق مع إدارات المراكز، التي تستضيف المعارض والموردين والسلطات المعنية ذات الصلة، إذ يهدف المعيار الجديد إلى رفع مستوى تنظيم المعارض، في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة وصحية وفعّالة، تحقق الفائدة لجميع المشاركين. ومعيار «إنفورما- الجميع آمن» هو الأسلوب الذي سيتم اتباعه في مختلف الأعمال، وسيتضمن 10 التزامات ذات أولوية، سيتم تطبيقها في جميع المعارض، التي تنظمها “إنفورما” في مختلف أنحاء العالم.

يعد كلاً من: آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط كقطعة أساسية من نسيج الأعمال والتجارة في الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر عودة الأحداث الحية إلى الواجهة كمؤشر هام على تجديد الثقة والالتزام في دولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها كممر تجاري مهم للغاية، ومن المهم أيضاً لرواد قطاع الرعاية الصحية الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يجتمعوا للتواصل معًا من أجل مناقشة مستقبل الصناعة وكيفية استئناف ممارسة الأعمال التجارية كما كانت سابقاً.

كيف ترون حجم الاستثمارات ب قطاع الرعاية الصحية وما هي أبرز توجهات الشركات لمواجهة التوجهات الجديدة؟

وفي العام الماضي، تم إبرام صفقات تجارية خلال معرض الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط تزيد قيمتها عن 3.7 مليار درهم إماراتي خلال المعرض الذي استمر لأربعة أيام، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 3.7٪.

وقد كشف أحدث بحث صادر عن كوليرز إنترناشيونال لتحليل الرعاية الصحية أن الإنفاق على الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حقق نمواً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.8٪ بين عامي 2011 و2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 و3.6 دولار أمريكي. مليار بحلول عام 2030.

-ما هي أبرز محاور وعناوين المؤتمر هذا العام؟

ستقام النسخة الـ 46 من معرض الصحة العربي تحت شعار “بالأعمال نتحد”، مما يؤكد على أهمية الأحداث في الجمع بين صناعة الرعاية الصحية للعمل من أجل التحسين المستمر ودفع الصناعة إلى الأمام بعد ما كان عامًا مليئًا بالتحديات بشكل لا يصدق.

يستخدم مصنعو الأجهزة الطبية ومقدمو الخدمات معرض الصحة العربي كفرصة لعرض أحدث منتجاتهم في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تختلف الشركات من مؤسسات كبيرة مثل دريجر وفيليبس وفوجي فيلم وهانيويل وكانون إلى الشركات الصغيرة التي تعرض لأول مرة. مع عرض آلاف المنتجات، تحدث الصفقات التجارية في كل دقيقة خلال المعرض مما ينتج عنه عقود بملايين الدولارات.

أما بالنسبة للمهنيين المكلفين بمسؤوليات الشراء والمشتريات لمرافق الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات التعليمية والجمعيات المتخصصة الطبية، يعد معرض الصحة العربي المنصة المثالية للمضي قدمًا في احتياجات المنتج للعام المقبل والتعرف على أحدث الابتكارات في السوق.

في عام 2020، أدخلنا مبدأ التقسيم القطاعي إلى أرض المعرض، وسيستمر هذا في عام 2021 بثمانية قطاعات متميزة، والتي ستشمل كلاً من: المعدات والأجهزة الطبية والصحة والوقاية والرعاية الصحية والخدمات العامة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والمواد الاستهلاكية والمستهلكات وجراحة العظام، وإعادة التأهيل والتصوير والتشخيص.

بالإضافة إلى ذلك، سيضم مؤتمر الصحة العربي 12 مؤتمراً طبياً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والصحة الرقمية والابتكار والأدوية واكتشاف الأدوية وغيرها، وسوف يسلط كل من هذه المؤتمرات الضوء على التحديات في مجال الرعاية الصحية ويوفر مساحة للنقاش حول الحلول الممكنة، وسيكون لدينا في نسخة هذا العام 120 جلسة يستضيفها أكثر من 300 متحدث دولي وإقليمي خلال أيام المؤتمر الأربعة.

ما هي الجوانب المفيدة في عقد المؤتمر ميدلاب وآراب هيلث على مدار شهرين؟

يمكن لمتخصصي الرعاية الصحية من خلال عقد المؤتمرين على مدار شهرين بختيه الحية والافتراضية من البحث والاكتشاف والاتصال بالسرعة التي تناسبهم والاستفادة القصوى من وقتهم الثمين. إذ نشجع من خلال إقامة الأحداث الحضورية التي نوفرها في شهر يونيو، الأشخاص على الحضور لعقد الشراكات وتقوية العلاقات وإبرام الصفقات ومشاهدة المنتجات والعروض وتطوير لقاءات الصدفة التي لا يمكن أن تتم إلا من خلال الأحداث الحية.

وقد استضاف كلاً من: آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط في الشهر السابق للحدث الحي في دبي، سلسلة من أيام التركيز المخصصة عبر الإنترنت للسماح للمشاركين بلقاء الشخص او الجهة المناسبة والقيام بأعمال تجارية أثناء حضور الجلسات التعليمية المنظمة ذات الصلة بالصناعة.

وشملت هذه الأيام التركيز على التجارة عبر الإنترنت، والتي سمحت للمشاركين بعرض أحدث منتجاتهم والتطورات التقنية مع ربطهم مباشرة بالأشخاص الأكثر صلة بالمنتجات المهتمين بمجموعة منتجاتهم.

كما تم عقد سلسلة من أيام التخصص الطبي، مع مجموعة من الخبراء الذين يقدمون أحدث التطورات في مجموعة من التخصصات الطبية، وفي الوقت نفسه ستأخذ مواضيع اللقاحات والأمراض المعدية وعلم الفيروسات حصة الأسد من الجلسات والمناقشات مع مجموعة من الخبراء الذين يقدمون أحدث التطورات في هذه التخصصات السريرية المحددة.

وستبقى منصات آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط الرقمية متاحة عبر الإنترنت المنصات للمشاركين حتى 22 يوليو 2021، أي الشهر الذي يلي إقامة المعرض، حيث ستبقى المنصة الرقمية متاحة لجميع المشاركين الذين لا يستطيعون حضور الحدث شخصيًا، بهدف إتاحة الفرصة لهم للتواصل وإبرام الصفقات من جهة وبناء قاعدة جماهير مستهدفة من خلال تقنية مؤتمرات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.