تدشين أول جهاز تنفس اصطناعي صنع في السعودية بمواصفات عالمية

دشن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، والدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، أول جهاز للتنفس الصناعي تمت صناعته في المملكة بمواصفات عالمية، وذلك في سياق جهود منظومة الصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعات الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الطبية الأساسية والأمن الصحي للمملكة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله الربيعة المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدكتور بندر القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني، والدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقال الوزير الخريف “نفتخر بتسجيل إنجاز نوعي ينضم للإنجازات المتواصلة لوطننا، وذلك في تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي بمواصفات عالمية صنع وبكل فخر في المملكة العربية السعودية”.



وأكد أن خلف هذا الإنجاز جهودا تكاملية لجهات منظومة الصناعة، والقطاع الصحي ممثلا في وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص الذي استشعر المسؤولية للقيام بدور فاعل في هذا الجانب، لافتا إلى أن القطاع الصناعي أصبح أكثر جاذبية للاستثمار، وقدرة على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

من جهته، أعرب الوزير الربيعة عن فخره بهذا الإنجاز الذي يأتي تجسيدا لدعم واهتمام القيادة للصناعات الوطنية، مبينا أن صناعة الأجهزة الطبية تعد من الصناعات المعقدة والمتقدمة، خاصة أجهزة التنفس نظرا لاتصالها المباشر بالمريض، لافتا إلى أن الوزارة تحرص دائما على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الأجهزة الطبية.

وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق رؤية المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال دعم وتشجيع الشركات والمصانع الوطنية لتوطين صناعات الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن صناعة هذه الأجهزة سيسهم في مواجهة جائحة كورونا نظرا للحاجة المستمرة لهذه الأجهزة في المستشفيات.

بدوره، أوضح المركز الوطني للتنمية الصناعية أن شركة الرواد للأنظمة التقنية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية لتتمكن من صناعة أول جهاز تنفس صناعي من طراز PB560 في المملكة، مؤكدا أنه منذ بداية جائحة “كورونا” تلقى المركز عديدا من الطلبات في ملف توطين أجهزة التنفس الصناعي.

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