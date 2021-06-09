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Posted inصحة

السعودية : حظر بعض واردات الدواجن الفرنسية بسبب إنفلونزا الطيور

الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، حظرت اليوم استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما، من مناطق لوند وبيرينييه-أتلانتيك وجيرس في فرنسا، بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور فيها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية : حظر بعض واردات الدواجن الفرنسية بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرضها حظرا مؤقتا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مناطق لاندي و البيرينيه اتلانتيك وجير في  فرنسا؛ وذلك بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ،:” إن قرار الحظر الصادر جاء بعد الاطلاع على التقرير الصادر من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، بشأن تسجيل
حالات تفشي جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المناطق”.

واستثنت “الهيئة” من قرار الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً والكفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور،
على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية صادرة من الجهات المعتمدة المختصة لدى جمهورية فرنسا تثبت خلو المنتج من الفيروس.

ويتبع القرار اجراءات أعلنتها الهيئة سابقا لحظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة أخرى في جمهورية فرنسا، بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة ذاته.

ونقلت رويترز في شهر آذار أن فرنسا قضت على 3 ملايين حيوان داجن بعد أن شهدت انتقال فيروس انفلونزا الطيور  H5N8 من الطيور البرية إلى حيوانات الدواجن لديها مؤخرا.

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