الصحة العالمية: لا يمكن إجبار الصين على تقديم معلومات عن منشأ كورونا

وبعد إلحاح من أحد الصحفيين عن الكيفية التي «ستجبر» بها المنظمة الصين على التحلي بقدر أكبر من الشفافية، قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة «منظمة الصحة العالمية لا تملك القدرة على إجبار أحد بخصوص هذا الأمر».وأضاف «نتوقع تعاونا ومساهمة ودعما على نحو كامل من جميع الدول الأعضاء في هذا المسعى».

وألح إلى ضرورة اجراء الدراسات اللازمة لفهم المصدر الذي ظهر فيه الفيروس والوصول إلى خلاصات متقدمة أكثر.

وقال رايان “نتوقع تماما التعاون والمساهمة والدعم من جميع الدول الأعضاء في هذا المسعى”.

وهناك نظريات متضاربة مفادها هو أن الفيروس إما قد انتقل من الحيوانات ، ربما بدأ بالخفافيش ، إلى البشر ، أو أنه تسرب من مختبر فيروسي في ووهان في الصين.

ونالت فرضية تسرب الفيروس من مختبر ووهان مؤخرًا اهتماما جعله موضع نقاش عام متجدد بعد أن دعا العديد من العلماء البارزين إلى إجراء تحقيق كامل في أصول الفيروس.

وفي المراحل الاولى من تفشي الجائحة تم تجاهل الفرضية القائلة بأن الفيروس قد تم تسريبه عن طريق الخطأ من المختبر فيما نفت الصين مرارًا وتكرارًا أن يكون المختبر مسؤولًا عن تفشي المرض.