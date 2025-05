منشأ فيروس كورونا المستجد يعود للواجهة بتسريبات جديدة

وتلفت الصحيفة إلى أن تسريبات مراسلات (3,200 صفحة) للدكتور فاوتشي التي حصل عليها صحافي أمريكي بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر إشادة الدكتور بيتر داساك الضالع في أبحاث فيروسية في مختبر ووهان الصيني، وهو يشكر فاوتشي على دفاعه عن النظرية الطبيعية لمنشأ الفيروس، أي أنه انتقل من الحيوان إلى البشر ولم يتسرب من مختبر بالخطأ.

علما أن المعطيات الجديدة أجبرت فاوتشي على تغيير موقفه واعلانه ضرورة النظر بفرضية التسرب من المختبر بعد أن قام بيتر داساك بنشر رسالة موقعة من عشرات علماء الفيروسات وخالية من أي أدلة في صحيفة لانسيت الطبية لدعم نظرية منشأ الفيروس الطبيعي كذلك قاد داساك تحقيقات منظمة الصحة العالمية التي خلصت حسب زعمه إلى اثبات منشأ الفيروس على أنه من أصل حيواني وليس من تسرب في مختبر.

وسبق أن أقر فاوتشي بتمويل أبحاث فيروس كورونا في مختبر ووهان وأكد في محادثات خاصة أنه حتى لو تسرب فيروس كورونا المستجد من المختبر فالأبحاث تستحق المخاطرة.

Peter Daszak, who was deeply involved both in Wuhan coronavirus research & in misleading the public about the likelihood of a lab leak, thanked Fauci for helping "dispel the myths" around COVID origins and blamed Fox News for targeting his grant. From the @JasonLeopold FOIA batch pic.twitter.com/LgloFVaFZX

