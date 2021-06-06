منشأ فيروس كورونا المستجد يعود للواجهة بتسريبات جديدة

وتلفت الصحيفة إلى أن تسريبات مراسلات (3,200 صفحة) للدكتور فاوتشي التي حصل عليها صحافي أمريكي بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر إشادة الدكتور بيتر داساك الضالع في أبحاث فيروسية في مختبر ووهان الصيني، وهو يشكر فاوتشي على دفاعه عن النظرية الطبيعية لمنشأ الفيروس، أي أنه انتقل من الحيوان إلى البشر ولم يتسرب من مختبر بالخطأ.

علما أن المعطيات الجديدة أجبرت فاوتشي على تغيير موقفه واعلانه ضرورة النظر بفرضية التسرب من المختبر بعد أن قام بيتر داساك بنشر رسالة موقعة من عشرات علماء الفيروسات وخالية من أي أدلة في صحيفة لانسيت الطبية لدعم نظرية منشأ الفيروس الطبيعي كذلك قاد داساك تحقيقات منظمة الصحة العالمية التي خلصت حسب زعمه إلى اثبات منشأ الفيروس على أنه من أصل حيواني وليس من تسرب في مختبر.

وسبق أن أقر فاوتشي بتمويل أبحاث فيروس كورونا في مختبر ووهان وأكد في محادثات خاصة أنه حتى لو تسرب فيروس كورونا المستجد من المختبر فالأبحاث تستحق المخاطرة.

Peter Daszak, who was deeply involved both in Wuhan coronavirus research & in misleading the public about the likelihood of a lab leak, thanked Fauci for helping "dispel the myths" around COVID origins and blamed Fox News for targeting his grant. From the @JasonLeopold FOIA batch pic.twitter.com/LgloFVaFZX — Sarah Westwood (@sarahcwestwood) June 1, 2021

ونشرت مجلة فانتي فير عن أزمة البحث عن منشأ الفيروس في تقرير لفتت فيه إلى أن روبرت ريدفيلد -المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- أكد لشبكة سي إن إن أنه تلقى تهديدات بالقتل بعد تصريحه بأنه يَعتقد أن تسرُّبًا قد حدث من أحد المختبرات لفيروس كورونا المستجد، وأنه توقع أن يأتي التهديد من ساسة وليس من باحثين وعلماء.

فكرة ريدفيلد على أن أي فيروس يأتي من الحيوانات ويصبح على هذا القدر من الكفاءة في إصابة البشر يجب أن يكون قد حصل على مساعدة مخبرية لتحقيق ذلك في نقلة واحدة سريعة.

ويلفت الصحافي الأمريكي جلين جرينوالد إلى سابقة حدث فيها تسرب سنة 2001 وهي حادثة رسائل ملغومة ببكتريا الجمرة الخبيثة الذي اعتقد أن منشأه هجمات بيولوجية لمتشددين اسلاميين ليتبن لاحقا أن مختبر أميس الأمريكي للأسلحة البيولوجية كان هو المنشأ لكن لم يتم حتى اليوم تقديم أدلة قاطعة للبت بمنشأ فيروس كورونا المستجد حتى الآن فيما كان فاوتشي، كما أظهرت مراسلاته تأكيده أن اجراء ابحاث لتقوية قدرات العدوى والقدرات الفتاكة في فيروس كورونا تستحق المخاطرة التي قد يترتب عليها تسربه بالخطأ، فيما كانت تصريحاته العلنية تنفي كليا وود هكذا أبحاث.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر وكالات الاستخبارات الأمريكية بالتحقيق بمنشأ الفيروس بعد أن سلط تقرير كتبه الصحافي نيكولاس ويد وهو مختص بالشؤون العلمية، الضوء مجددا على احتمال تسرب فيروس كورونا المستجد من تجارب مولتها الولايات المتحدة الأمريكية في مختبر ووهان الصيني. وكانت التجارب تهدف إلى تسهيل قدرة الفيروسات على الانتقال من الحيوانات إلى البشر بحسب ما نقلته بلومبرغ.

وفسر الصحافي نيكولاس ويد، ضمن فرضية يؤكد أنها لا تزال بحاجة لإثبات أو نفي حول مصدر الفيروس، سبب امتناع الولايات المتحدة عن اتهام الصين رسميا بتسريب الفيروس بأن ذلك يمكن تبريره بالتمويل الأمريكي للتجارب المزعومة التي قد يكون الفيروس قد تسرب منها، فلا مصلحة للطرفين بتبادل الاتهامات أو تقاسم تلك المسؤولية الكبيرة على حد قوله.