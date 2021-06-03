أصغر روبوت جراحي في العالم في السعودي الألماني

أعلنت مجموعة السعودي الألماني الصحية الإمارات أنها سوف تبدأ قريبا بالعمليات الجراحية باستخدام الربوت الجراحي Versius أصغر روبوت جراحي في العالم، وهو واحد من الروبوتات الجراحية المتقدمة التي تساهم في تغيير واقع العمليات الجراحية نحو الأفضل و تحقيق نتائج تصب في صالح المرضى.

وقالت الدكتورة ريم عثمان – الرئيس التنفيذي الإقليمي – السعودي الألماني الصحية ، نسعى باستمرار للابتكار الطبي من خلال إضافة أحدث التقنيات بما في ذلك الأنظمة الروبوتية التي تؤدي إلى أعلى النتائج الطبية. سيمكن هذا النظام الآلي أطباءنا من تنفيذ مجموعة واسعة من العمليات الجراحية المعقدة والتي تسمى بجراحات ثقب المفتاح مثل استئصال الرحم وجراحات الأذن والأنف والحنجرة وإصلاح الفتق وإزالة البروستاتا وجراحة أورام البطن الحميدة والخبيثة وجراحة السمنة وجراحة القولون والمستقيم والمسالك البولية والعديد من العمليات الجراحية الأخرى بمزيد من الدقة والأمان لكل مرضانا.

و تمتاز الجراحة الروبوتية Versius بالعديد من المزايا على عكس الجراحة المفتوحة، منها تقليل وقت الجراحة، حجم الجرح، نزيف الدم، مخاطر العدوى، الحاجة إلى المسكنات، وقت أقل في المستشفى حيث يعود حوالي 90 بالمائة من المرضى إلى منازلهم في نفس يوم إجراءهم للعملية و بالتالي فترة التعافي أسرع.

و من فوائد هذه التقنية أيضا ما يتعلق بالأطباء و الجراحين حيث أن فرسيوس يجنبهم الصعوبات المحتملة أثناء إجراء عمليات مِنظارية، لأن عليهم إدخال أدواتهم بدقة إلى أماكن محددة، أما مع الربوت فلا يكون على الجراحين إلا التحكم بمجريات الجراحة من بُعد وقوفًا أو قعودًا.

الجدير بالذكر أن الروبوت الجراحي “فرسيوس” أصغر روبوت في العالم هو من ابتكار شركة “سى.إم.آر سيرجيكال” البريطانية و يمتلك 3 أذرع تتصل جميعا بوحدة تحكم متنقلة بحجم كرسى مرتفع، ويتم التحكم فيه عن طريق جراح من خلال لوحة تحكم الروبوت، لإجراء جراحات دقيقة من خلال فتحات صغيرة في جسم المريض.