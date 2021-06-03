أسترازينيكا: معركتنا ضد السرطان “الجائحة الصامتة”

في خضمّ جائحة كوفيد-19، شهدنا تغييرًا كبيرًا في دور ومكانة صناعة الأدوية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وازداد الحديث عن صناعتنا أكثر من أي وقت مضى. فتصدرت الشراكات وجهود البحث والتطوير والتعاون وتطوير اللقاحات المشهد، وعشنا لحظة محورية للصناعة، تكاتفنا فيها وتآزرنا من أجل التغلب على الجائحة. في الواقع، لم تشهد الصناعة فترة أكثر أهمية بالنسبة لنا لإعادة تشكيل وترسيخ الثقة عند الجمهور من أجل تغيير حياة المزيد من الناس نحو الأفضل.

بالنسبة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، كان من الرائع أيضًا أن نشهد عن قرب النهج المتميز لاستجابة الحكومة للجائحة، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المذهلة. ورغم المآسي التي تسببت بها الجائحة، إلا أن بارقة الأمل لاحت في الأفق من خلال الدروس العميقة التي تعلمناها. فأدرك الجميع القوة الحقيقية للتعاون في تسريع الابتكارات العلمية الآن حين يكون الناس في أمس الحاجة إليها.

مع ذلك، فإن أحد أقسى الدروس التي يجب أن نقف عندها هو أن كوفيد-19 قد حول الانتباه بعيدًا عن مجالات مهمة أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية. وقد تأثر القطاع الصحي بتلك المسألة بشكل حاد حتى أن الخبراء العالميين حذروا من “جائحة موازية” ستلقي بكاهلها على المصابين بالسرطان وأمراض الصحة النفسية والأمراض المزمنة. وبرزت الحاجة لتجديد التركيز على هذه المجالات المنسية من الرعاية الصحية، وتحديداً مرض السرطان. فمن المقلق للغاية أنه خلال العام 2020 شهدنا انخفاضًا تقريبيًا بنسبة 40% في عدد المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان على مستوى العالم.

ومن خلال ما شهدناه حول العالم، فإن بعض المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان يعانون من صعوبة الوصول إلى العلاج. كما نرى الأشخاص الذين يعانون من علامات وأعراض محتملة للسرطان لا يطلبون المساعدة بالسرعة التي عهدناها قبل انتشار الجائحة العالمية. وقد يؤدي أي انقطاع في مسار رعاية مرضى السرطان إلى الإضرار بنتائج المرضى . فالجميع اليوم يتحدثون عن كوفيد، لكن الأخطر أن السرطان، تلك الجائحة الصامتة باتت تتفاقم بشكل خطير ومقلق.

في أسترازينيكا، أدركنا ضرورة اتخاذ إجراء حاسم للحد من تأثير الجائحة على نتائج مرض السرطان وإعادة المرضى إلى مسار الرعاية الضرورية التي يحتاجونها. ولتوظيف قوة التعاون، عقدنا شراكة مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان وجمعية الإمارات للأورام لإطلاق حملة جديدة تحت عنوان “واقع جديد.. لكن السرطان كما هو” في دولة الإمارات وأردنا من خلالها إيصال رسالة مؤثرة بأنه فيما ينتقل العالم نحو التكيف مع الواقع الجديد، ما زال السرطان كما هو يهدد المرضى ويمثل أحد أبرز التحديات الصحية العالمية في العام 2021. ومن هنا يجب التحرك فورًا لدعم المرضى وتسهيل عودتهم إلى متابعة مسار الرعاية والحصول على العلاج الذي يحتاجونه في الوقت المناسب. وبالتعاون مع شركائنا، حفزت الحملة الأفراد القلقين بشأن أعراض السرطان المحتملة على التحرك السريع والاتصال بطبيبهم لإجراء الفحص.

كما ذكرنا سابقًا، نحن نقف اليوم في مرحلة استثنائية بالنسبة لصناعة الأدوية. ومع عودة الأمل والثقة مجدداً في هذا القطاع، يمكننا فعل الكثير لتقديم الأدوية والعلاجات التي تغير حياة المرضى. مع ذلك، لا يمكن أن يتوقف كل ذلك بسبب الجائحة. في السنوات القادمة، وحينما نستذكر هذه الفترة من حياتنا، نأمل أن يتخطى إنجازنا مسألة تطوير اللقاح. ونأمل أن يتذكرنا العالم لمواصلة الابتكار والسعي لتسخير قوة العلم في المجالات الطبية الأساسية، مثل علم الأورام، لتمكين ودعم الناس بالأدوات والمعلومات التي يحتاجون إليها للوصول إلى الرعاية المناسبة خلال الجائحة وما بعدها.