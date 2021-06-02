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Posted inصحة

ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية يستدعي الحذر

أعلن المركز الوطني للأرصاد تسجيل أعلى درجة حرارة في الإمارات أمس وهي قرابة 48.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية يستدعي الحذر

صادف أمس يوم الثلاثاء الأول من حزيران/يونيو بداية فصل الصيف في القسم الشمالي من الكُرة الأرضية، و تسجل درجات حرارة مستويات  تتجاوز 40 وتقترب من  50 درجة مئوية في العديد من الدول العربية.

ففي الإمارات سجلت أمس أعلى درجة حرارة  وهي 48.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

يذكر أنه مع ارتفاع درجات الحرارة يستدعي الحذر من سائقي السيارات وضرورة الإلمام بالمبادئ الأساسية للسيارات، وعدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة بحسب ما نوه مسؤول في شرطة دبي مؤخرا. ونقلت صحيفة البيان عن الخبير أول أحمد أهمية عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة وضرورة اتباع إرشادات السلامة ومنها إجراء الفحص الدوري والصيانة المناسبة، والالتزام بالتوقف عن التدخين أثناء القيادة وعند تزويد المركبة بالوقود، والحرص على تعلم كيفية استخدام طفاية الحريق والتأكد من تواجدها في السيارة.

من جانب آخر تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتبارا من 15 يونيو الجاري قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

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