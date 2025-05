ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية يستدعي الحذر

صادف أمس يوم الثلاثاء الأول من حزيران/يونيو بداية فصل الصيف في القسم الشمالي من الكُرة الأرضية، و تسجل درجات حرارة مستويات تتجاوز 40 وتقترب من 50 درجة مئوية في العديد من الدول العربية.

ففي الإمارات سجلت أمس أعلى درجة حرارة وهي 48.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 48.3 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 48.3°C in Hamim ( (Al Dhafra Region) at 14:45 UAE Local Time.

