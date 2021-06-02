دبي: البدء بتطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاما بلقاح فايزر

اشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر يوم الثلاثاء إن الإمارة بدأت في تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما بلقاح فايزر-بيونتيك للوقاية من مرض كوفيد-19.

ولفت المكتب أنه “في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-١٩ وحماية للمجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن ١٢ عاماً بلقاح فايزر بيونتيك”.

وأشارت رويترز إلى إحصاء أجرته بشأن كوفيد-19 أن الإمارات بين أعلى دول العالم من حيث معدلات التطعيم، حيث تلقى نحو ثلثي سكانها جرعتين كاملتين من لقاحات فايزر-بيونتيك أو سينوفارم أو أسترا زينيكا أو سبوتنيك في.

في إطار التوسُّع في حملات التطعيم لمكافحة كوفيد-19 وحماية المجتمع، هيئة الصحة بدبي تواصل تطعيم اليافعين فوق سن 12 عاماً بلقاح "فايزر بايونتيك". #دبي@DHA_Dubai pic.twitter.com/BhcR3bcK2L — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 1, 2021