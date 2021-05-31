الحكومة: مصر ترفع قيود كورونا اعتبارا من أول يونيو

وكان لزاما على المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى والمطاعم أن تغلق أبوابها اعتبارا من التاسعة مساء منذ السادس من مايو أيار بعد زيادة الإصابات بالفيروس.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وافقت على “العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021”.

وأضاف البيان “كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط”.

وفرضت مصر قيودا صارمة في بداية الجائحة، فأغلقت مجالها الجوي وفرضت حظر تجول ليلا لمكافحة انتشار الفيروس، لكنها تجنبت الإغلاق إلى حد بعيد منذ يونيو حزيران 2020.

* لقاحات كورونا

وفيما يتعلق بموقف تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والأطقم الطبية، أشارت وزيرة الصحة هالة زايد في عرض خلال اجتماع اللجنة إلى أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن العمل جار على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع في إقامة المزيد من المراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة كذلك إلى توفير اللقاح للعاملين بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، من المرافقين والمشرفين على عملية الامتحانات المقررة خلال الفترة المقبلة، وكذا التوسع في إقامة مراكز بالمناطق الصناعية على مستوى المحافظات.

وأفادت الوزيرة بأن مصر تتوقع وصول مليوني جرعة في النصف الأول من شهر يونيو حزيران المقبل من كل من سينوفاك وسينو فارم، بخلاف 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا ضمن اتفاقية كوفاكس.

* قطاع السياحة

وفي إطار جهودها لإنقاذ قطاع السياحة، انتهت مصر من تطعيم العاملين في جميع فنادق محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وتعتزم تطعيم جميع سكان منتجعي الغردقة وشرم الشيخ.

وهوت إيرادات السياحة، وهي من مصادر العملة الصعبة المهمة في مصر، بنحو 70 في المئة في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا. وتمثل السياحة عادة ما يصل إلى 15 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي.

وأبلغ وزير السياحة والآثار خالد العناني رويترز في مايو أيار أن مصر متفائلة بشأن استقبال سياح أكثر هذا العام مع زيادة الأعداد باطراد منذ يناير كانون الثاني إلى نحو نصف مليون سائح شهريا.

وسجلت مصر رسميا 260659 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 15001 وفاة حتى يوم السبت. غير أن مسؤولين وخبراء يقولون إن عدد الإصابات الحقيقي أعلى بكثير لكن لا تعكسه أرقام الحكومة بسبب قلة عدد الاختبارات واستبعاد نتائج الاختبارات الخاصة.