شركات تأمين سعودية تطلق برامج تأمين للعمالة المنزلية

تجاوبت شركات التأمين مع استراتيجية مجلس الضمان الصحي، والتي تتضمن توسيع نطاق التغطية التأمينية الإلزامية لتشمل العمالة المنزلية، وقامت بتصميم برامج ومبادرات تلائم متطلبات أرباب الأسر في توفير تغطية تأمينية تتتماشي مع احتياجات عمالتهم المنزلية.

وجاء تجاوب شركات التأمين مع استراتيجية مجلس الضمان الصحي، في وقت تتزايد أعداد العمالة المنزلية في المملكة، حيث يقدر عددها بنحو 3.7 مليون شخص، وهو رقم مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة.

وتتيح برامج التأمين الصحي على العمالة المنزلية في المملكة، والتي طرحتها شركات التأمين، ومنها برنامج بوبا ساعد الذي طرحته شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، لرب الأسرة السعودي التقديم على البرنامج لجميع العاملين تحت كفالته الفردية داخل المملكة، بحسب بيان صحفي.

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، ويلبي احتياجات العملاء للحصول على أفضل خدمات التأمين الصحي، كما يمكن للأعضاء الاتصال بالأطباء المتخصصين للحصول على أي إرشادات مطلوبة بشأن الرعاية الصحية.

ويوفر البرنامج مجموعة واسعة من خيارات التأمين الصحي للعملاء وعمالتهم المنزلية، ويمكن من خلال منصة المبيعات الرقمية شراء التأمين الصحي، حيث توفر المنصة أيضًا منتجات يمكن شراؤها بخطوات ميسرة وسريعة، وإضافة أو حذف مستفيد عن طريق المنصة في غضون ثواني.

ويتزامن إطلاق برامج التأمين الصحي على العمالة المنزلية في المملكة، في ظل تحول صحي تشرف عليه وزارة الصحة، مع دعم من البنك المركزي السعودي (ساما) في كل مراحل تطوير وإطلاق هذه البرامج، مع توقعات بأن يشهد قطاع التأمين الصحي في الأعوام المقبلة نموًا متصاعدًا.