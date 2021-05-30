190 مليار دولار مكاسب شركات لقاحات كورونا المستجد

ويلفت التقرير إلى أن شركتين صينيتين ستحوذان على ربع العوائد تلك. وتسلط تقديرات شركة إيرفينيتي Airfinity الضوء على تصدر 9 شركات بينها فايزر ومودرنا الأمريكيتين وسينوفاك بيوتيك الصينية (25 مليار دولار) وسينوفارم (23 مليار دولار) هذه الشركات، فيما ستستحوذ فايزر على الحصة الأكبر بتقديرات تصل إلى 44 مليار دولار ولمودرنا قرابة 32 مليار دولار .

ولكن الشركة تلفت إلى أن عوائق كثير قد تحد من تلك التقديرات مثل متاعب عمليات الإنتاج والقيود على الكميات ترجح وصول العوائد إلى 115 مليار دولار هذا العام.

ويستند تقدير “إيرفينيتي” إلى ما أعلنته الشركات في بياناتها عن الربع الأول، وأهداف انتاجها هذا العام الذي أعلنته في أبريل (نيسان) الماضي، إلا أن عدم الشفافية بشأن تعاقدات الشركات يجعل من الصعب تقدير عائداتها وأرباحها بشكل دقيق، كما ذكرت شركة الأبحاث في إعلانها عن نتائج الإحصاء.

ويتوقع أن تؤدي معوقات الإنتاج في مصانع شركات اللقاحات إلى تراجع الانتاج بما يصل إلى نسبة 42 في المئة عن المستهدف المحدد من الشركات. وسيعني ذلك احتمال تراجع العائدات من مبيعات لقاحات فيروس كورونا إلى نحو 97 مليار دولار، حسب ما أشار الباحثون في شركة “إيرفينيتي”.