استشارةً طبيةً ثانية مجاناً لعلاج الاسنان

كشفت مجموعة دينتال ستوديو، عن إطلاق برنامجها الجديد، رأي ثاني، في إطار التزامها بتزويد مُختلف المجتمعات في دبي باستشارات شاملة واحترافية حول صحة الأسنان.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء الرغبة المتزايدة للمرضى بالحصول على رأي طبي ثان حول العلاجات المقترحة لهم؛ حيث يهدف البرنامج المجاني إلى تقديم المعلومات اللازمة للمرضى الراغبين بإجراء نقاش مفتوح وصريح حول الخطة العلاجية المطروحة من قبل أطباء أسنانهم الحاليين قبل البدء بها، مما يمنحهم إحساساً بمزيد من الثقة والاطمئنان.

وعادةً ما يلجأ الأفراد لاستشارة العائلة والأصدقاء عند اتخاذ العديد من القرارات المتعلّقة بشؤونهم الحياتية، مثل تجربة مطعمٍ جديد أو اختيار مكان الإجازة العائلية، لذا تسعى مجموعة دينتال ستوديو لتوظيف هذه الثقافة بشكلٍ احترافيّ في مجال الصحة الفموية؛ حيث تزداد أعداد المرضى الذين يجدون الراحة بالحصول على رأيٍ ثانٍ يتيح لهم إدراك جميع خياراتهم والتأكد من التشخيص الطبي المقترح لهم، خصوصاً مع اختلاف الأساليب العلاجية التي يتبعها أطباء الأسنان نتيجة اختلاف تدريبهم وطريقة تفكيرهم وتنوع طرق العلاج الممكن اعتمادها. ففي حين يتّبع بعض الأطباء الأساليب التقليدية، يميل البعض الآخر لتوجّهاتٍ أكثر تقدمية وعصرية، مما يؤدي إلى تنوع اقتراحاتهم وتوصياتهم بشكلٍ جذري.

وتمثّل شفافية المعلومات وصحّة المرضى جوهر خدمات مجموعة دينتال ستوديو والدافع الأساسي وراء مبادرتها الجديدة، وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور جاكو سميث، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة دينتال ستوديو: “تُعد ثقة المريض بطبيب الأسنان ومنهجية العلاج التي يتبعها أساس جميع العلاجات الطبية. لذا أطلقنا برنامج الرأي الثاني استجابةً لخوف المرضى الشائع من طبيب الأسنان، وأملاً منا بالسير على الطريق الصحيح نحو تغيير الصورة النمطية السائدة لأطباء الأسنان”.

أما بالنسبة للحالات التي تستوجب الحصول على رأي ثان، فهي:

• عند التوصية بأي إجراء جراحي فموي.

• عند تشخيص مرض خطير، مثل سرطان الفم.

• بعد الخضوع لعلاج فموي سابق لم يساعد في حلّ المشكلة.

• عدم التأكد من ضرورة العلاج المقترح.

• عدم الرضى عن تجربة العلاج مع طبيب الأسنان الحالي.

• القلق من عدم صحة أو منطقية التشخيص الطبي المقترح.

للتسجيل في برنامج رأي ثاني، يُرجى زيارة موقع دينتال ستوديو الإلكتروني وإكمال استمارة الحجز والمتطلبات، وانتظار تلقّي مكالمة تأكيد خلال 24 إلى 48 ساعة.

يقدّم برنامج رأي ثاني من دينتال ستوديو الفرصة المناسبة لكل من لديه شكوك حول الخطة العلاجية المقترحة من طبيب أسنانه الحالي، لمنحه شعور الراحة والطمأنينة الذي يستحقه.