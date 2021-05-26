البحرين: إغلاق الأنشطة التجارية وتعليق الحضور في المدارس والجامعات

وتضمنت القرارات غلق كافة الأنشطة التجارية “غير الأساسية” فضلا عن إغلاق المطاعم والمقاهي واقتصار تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والشواطئ والألعاب الترفيهية الخاصة.

كذلك منع حضور الجماهير للفعاليات الرياضية، ومنع إقامة المناسبات الخاصة في المنازل.

-تطبيق سياسة العمل من المنزل على كافة الجهات الحكومية وتكون بنسبة 70% من عدد الموظفين.

-تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بعد بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي ورياض الأطفال والمراكز والدور التأهيلية ودور الحضانات ومراكز ومعاهد التدريب، ويستثنى من ذلك الحضور للامتحانات الدولية.

-الاستمرار في الإجراء الحالي المتبع الخاص بالمسافرين القادمين إلى ممكلة البحرين بحسب وكالة الأنباء البحرينية.