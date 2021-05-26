دراسة: مناعة مدى الحياة ضد كورونا المستجد لفئة من الأشخاص

وأظهرت نتائج دراسة جديدة من عينات دم من 77 مريضًا كانوا يعانون سابقًا من حالات خفيفة من كورونا المستجد أن مستويات الأجسام المضادة التي تكسبهم المناعة انخفضت خلال الأشهر القليلة الأولى من الإصابة ، ولكن تم العثور عليها لمدة تصل إلى 11 شهرًا بعد اختبار بعض المرضى لأول مرة إيجابية، وبعضهم لفترات أبعد. و من بين 18 مريضًا أعطوا عينات من نخاع العظام ، كان لدى 15 مريضًا خلايا بلازما تفرز أجسامًا مضادة بعد سبعة إلى ثمانية أشهر ، وخمسة فعلوا ذلك بعد 11 شهرًا. و يقول الباحثون إن النتائج تشير إلى أن المصابين بعدوى خفيفة يمكن أن يتمتعوا بحماية مدى الحياة.

وقال علي البيدي كبير المشرفين على الدراسة في المجلة العلمية نيتشر ، : “في بداية المرض روجت وسائل الإعلام إن المناعة تضعف بسرعة بعد الاصابة بكورونا ولكن هذا تفسير خاطئ للبيانات، فمن الطبيعي أن تنخفض مستويات الأجسام المضادة بعد الإصابة الحادة ، لكنها لا تنخفض إلى الصفر بل تنخفض في منحنى اعتيادي.

وأضاف الدكتور علي البروفسور وهو أستاذ مشارك في علم الأمراض والمناعة والطب والأحياء الدقيقة الجزيئية:” وجدنا خلايا منتجة للأجسام المضادة لدى الأشخاص بعد 11 شهرًا من ظهور الأعراض الأولى. ستعيش هذه الخلايا وتنتج أجسامًا مضادة لبقية حياة الناس، وهذا دليل قوي على مناعة طويلة الأمد “.