الصين تنفي صحة تقرير أمريكي عن اصابات بكورونا المستجد في مختبر ووهان عام 2019

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ، إن التقرير “غير صحيح تمامًا” ونقل التقرير أن ثلاثة باحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات (WIV) أصيبوا بالمرض في خريف عام 2019. وقال التقرير ، بناءً على معلومات استخباراتية أمريكية “لم يتم الكشف عنها سابقًا” ، قال عمال المختبر أصبح الموظفون مرضى “بأعراض تتوافق مع كل من كورونا المستجد.”

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت يوم الأحد نقلا عن تقرير استخباراتي أمريكي أن ثلاثة باحثين في المختبر في مدينة ووهان الصينية أصيبوا بإعياء لدرجة تطلبت الرعاية الطبية بالمستشفى.

ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية الحكومية عن رئيس معهد ووهان، يوان تشيمينج، قوله اليوم الاثنين إن هذه المعلومات“كاذبة كليا”.

ويمكن للتقرير الذي لم يكشف عنه سابقا أن يغذي الدعوات لإجراء تحقيق أعمق في النظرية القائلة بأن فيروس كورونا تسرب من المختبر الصيني، على الرغم من أن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية قالوا في وقت سابق من هذا العام إن ذلك “أمر غير مرجح إلى حد كبير”.

وجاء تقرير وول ستريت جورنال عشية اجتماع منظمة الصحة العالمية المتوقع أن يتناول المرحلة التالية من التحقيق في أصول الجائحة.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأيام الأخيرة في ولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كانون ثان/يناير أن العديد من الباحثين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بالإعياء في خريف 2019 وكان لديهم أعراض تتفق مع كل من كوفيد19- والأمراض الموسمية الشائعة.

ولم تعلق متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي على تقرير الصحيفة، لكنها قالت إن إدارة بايدن لا يزال لديها “تساؤلات جادة عن الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك منشأه داخل جمهورية الصين الشعبية”.

وقالت إن الحكومة الأمريكية تعمل مع منظمة الصحة العالمية ودول أعضاء أخرى لدعم تقييم يجريه خبراء في أصول الجائحة “بعيدا عن التدخل أو التسييس”.

وأضافت “لن نُصدر تصريحات تستبق دراسة جارية لمنظمة الصحة العالمية في مصدر سارس-كوف-2، لكننا كنا واضحين في أن النظريات السليمة وذات المصداقية من الناحية الفنية يجب تقييمها على يد خبراء دوليين تقييما شاملا”.

وقالت وول ستريت جورنال إن مسؤولين حاليين وسابقين على إطلاع على التقرير بشأن الباحثين في معمل ووهان أعربوا عن وجهات نظر عديدة حول قوة الدليل الذي يدعم التقرير، وقال شخص لم يتم الكشف عن اسمه إن التقرير بحاجة إلى “المزيد من التحقيق والأدلة الإضافية”.

وأعربت الولايات المتحدة والنرويج وكندا وبريطانيا ودول أخرى في مارس عن مخاوفها حيال دراسة أصول كوفيد-19 التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وطالبت بمزيد من التحقيقات والسماح بالوصول الكامل إلى كل من لهم صلة، سواء بشر أو حيوانات، والبيانات الأخرى عن المراحل الأولى للتفشي.

وقال مصدر مطلع إن واشنطن حريصة على ضمان زيادة التعاون والشفافية من جانب الصين.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلب للتعليق يوم الأحد.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية يوم الأحد إلى أن فريقا تقوده منظمة الصحة العالمية خلص إلى أن التسريب المعملي مستبعد بصورة كبيرة بعد زيارة لمعهد الفيروسات في فبراير شباط. وقالت الوزارة في رد على طلب من الصحيفة للتعليق “تواصل الولايات المتحدة الترويج لنظرية التسريب المعملي… هل هي مهتمة حقا باقتفاء أثر المصدر أم أنها تحاول صرف الانتباه؟”

وقالت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إنها تشتبه في أن الفيروس ربما تسرب من معمل صيني، وهو ما تنفيه بكين.

وذكرت رويترز في فبراير أن الصين رفضت تقديم مسودة بيانات عن الحالات الأولية للإصابة بكوفيد-19 للفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصول الجائحة، وذلك نقلا عن أحد المحققين في الفريق، وهو ما قد يعقد الجهود الرامية لفهم كيف بدأ التفشي.

يذكر أن أنتوني فاوتشي أجاز تمويل الأبحاث على فيروس كورونا لمدة خمس سنوات – من 2014 إلى 2019 – وقام المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، الذي يديره فاوتشي، ولعقود ، بضخ الأموال لمجموعة تسمى تحالف ايكو هيلث EcoHealth Alliance الذي يديره الدكتور بيتر داسزاك (يذكر في الفيديو أدناه التجارب على الفيروس قبل الجائحة) وتعاقد الأخير مع الطبيبة الصينية شي جينغ لي (Shi Zheng-li) لإجراء أبحاث تسمى اكتساب العدوى gain-of-function في مختبر ووهان. ويعتقد أن المختبر لم يلتزم بمستويات حماية عالية مما أدى لتسرب الفيروس وتبادل الصين والولايات المتحدة للاتهامات حول مسؤولية نشر الفيروس.