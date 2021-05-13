بريطانيا تسرع توظيف الممرضين اللاجئين

لم تسمح هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS لوليد جراد بالعمل بصفته طالب لجوء خلال عامه الأول في المملكة المتحدة. ثم جاءت جائحة الكورونا وكان مضطرًا للإبقاء على مؤهلاته الطبية دون استخدام في وقت كانوا في أمس الحاجة إليها.

يقول وليد الذي كان يعمل ممرضًا في وحدة للعناية المركزة بفلسطين لمدة ست سنوات: “لدي خبرة كبيرة في المجال، حيث عملت مع العديد من

المرضى المعزولين في وحدات العناية المركزة. مؤهلاتي قيّمة ولم أستطع استخدامها”.

يجدر الاشارة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستكون في حاجة إلى توظيف عشرات الآلاف من الممرضين الدوليين في السنوات القليلة المقبلة. لذا فإن إعادة أشخاص مثل وليد للعمل مرة أخرى كان “بديهيا”، وفقًا لستيفن كولفار، مدير تمريض في انكلترا

قال كولفار: “لقد استمعنا إلى القصص الشخصية للممرضين اللاجئين. فبصفتهم متخصصين في الرعاية الصحية، يجدون صعوبة بالغة في استئناف حياتهم المهنية و الالتحاق بـهيئة الخدمات الصحية الوطنية بدون نوع من التكوين لمساعدتهم”.

من أجل ذلك، طور كولفار مع مؤسسة خيرية تسمى Refuaid دورة في جامعة جون مورس في ليفربول مصممة لتسريع عملية إدماج الممرضين اللاجئين المؤهلين في المستشفيات مرة أخرى. تستمر الدورة لمدة أربعة أسابيع وتكلف 2150 جنيه استرليني للمترشح، وتتضمن تمارين عملية في بيئة محاكاة لمستشفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والكثير من التكوين حول كيفية التواصل مع المرضى وكيفية تحسين مستواهم في

اللغة الإنجليزية.

كما تفحص جمعية Refuaid مؤهلات الممرضين ووظائفهم السابقة وتتم مساعدتهم في التسجيل في مجلس التمريض والقبالة في المملكة المتحدة .

عقدت المؤسسة دورتها التجريبية الأولى في فبراير / شباط والثانية في أبريل / نيسان وكان وليد واحدًا من المنخرطين فيها حيث أجرى مقابلة مباشرة بعد الانتهاء من الدورة وحصل على وظيفة كمساعد رعاية صحية في مستشفى ليفربول للقلب والصدر، وفي غضون ستة أشهر تقريبًا سيكتمل تسجيله في NMC ويصبح ممرضًا.

لا تسمح السلطات عادة لمعظم طالبي اللجوء بالعمل في المملكة المتحدة أثناء النظر في طلباتهم، مما يعني أن العديد منهم غير قادرين على ممارسة مهنتهم، على الرغم من كونهم مؤهلين طبياً في بلدانهم.

وأضاف كولفار في حديثه عن الدورة: “ينتقل الناس من موقع العجز التام إلى موقع يمكنهم من خلاله أن يعيشوا حياة جديدة حقيقية. إذا لم نفعل أي

شيء، فسيتم تحطيمهم بحياة تتطلب دعم الضمان الاجتماعي أو وظيفة منخفضة الأجر”.