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Posted inصحة

النرويج تشطب لقاح “أسترازينيكا” من برنامجها للتطعيم ضد كورونا ومقاطعة أونتاريو تعلق التطعيم به

نقلت رويترز أعلان رئيسة الوزراء النرويجية إيرنا سولبرغ أن بلادها لن تستأنف استخدام لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا في تطعيم السكان، وستستمر في تعليق استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”. يأتي ذلك فيما أعلنت مقاطعة أونتاريو تعلق التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
النرويج تشطب لقاح “أسترازينيكا” من برنامجها للتطعيم ضد كورونا ومقاطعة أونتاريو تعلق التطعيم به

وقالت سولبرغ في مؤتمر صحفي عقدته إن “النرويج لن تستأنف استخدام لقاحات كورونا التي تصنعها شركة AstraZeneca، في حين أن استخدام لقاح Johnson & Johnson سيبقى معلقا”.
وأوصت لجنة عينتها الحكومة باستبعاد اللقاحين من برنامج التطعيم النرويجي بسبب مخاطر الآثار الجانبية التي قد تنتج عنهما.

من جانب آخر أعلن مسؤولون إقليميون في مقاطعة أونتاريو الكندية تعليق التطعيم بلقاح شركة «أسترازينيكا» بعد أدلة على حدوث تجلطات دموية نادرة لدى متلقيه، وفقا لما قاله كبير المسؤولين الطبيين ديفيد ويليامز، حيث تم اتخاذ هذا القرار من منطلق الحذر الشديد بسبب الزيادة الملحوظة في تجلط الدم النادر المعروف بقلة الصفيحات المناعية التي يسببها اللقاح، الذي ستتم إعادة النظر في خيارات استخدامه للجرعات الثانية والمضي قدما على نطاق أوسع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

وتوفيت امرأة من ألبرتا في الخمسينيات من عمرها، بسبب مضاعفات نادرة مرتبطة بتلقيها لقاح “أسترازينيكا”، وهذه ثاني حالة وفاة في كندا بسبب نقص الصفيحات الناتج عن اللقاح (VITT)، حيث كانت الحالة الأولى لامرأة تبلغ من العمر 54 عاما في مقاطعة كيبيك، توفيت يوم 27 أبريل الماضي.

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