استجواب في الكونغرس حول مزاعم تمويل أبحاث جعلت فيروس كورونا أشد فتكا

استجوب السناتور الأميركي راند بول أمس، الدكتور أنتوني فاوتشي مستشار البيت الأبيض حول أبحاث تزيد شراسة فيروس كورونا وتمويل مختبر ووهان بالصين واحتمال تسربه كمصدر لجائحة مرض كوفيد-19، فيما يسمى اكساب الفيروسات قدرات نقل العدوى gain-of-function في مختبر ووهان.

جاء ذلك في أعقاب نشر تقرير مطول من نيكولاس وايد المراسل العلمي لمجلات مثل ساينس ونيتشر وصحيفة نيويورك تايمز سابقا إلى أهمية معرفة مصدر فيروس كورونا المستجد لمنع تكرار حدوث جائحة مماثلة،

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أشار السيناتور بول إلى أن معاهد الصحة الوطنية الأميركية (NIH) قامت تحت اشراف فاوتشي بتمويل مختبر ووهان الذي تسرب منه الفيروس، على حد قوله.

لكن بول واصل استجواب فاوتشي الذي عمل في إدارة دونالد ترامب ويعمل الآن في إدارة الرئيس جو بايدن، متهما إياه بالتعاون مع الحكومة الصينية، ودعم المختبر الذي صنع فيروسا قاتلا.

ورد فاوتشي قائلا إنه على الرغم من أن معاهد الصحة الوطنية مولت مشروعا في مختبر ووهان، إلا أنه لم يكن معنيا بالبحوث الطبية في الفيروسات الخارقة، وأثيرت شكوك بقيام فاوتشي بالتحايل على الاجراءات التي فرضتها إدارة ترامب بمنع معاهد الصحة الوطنية تجارب تحسين قوة الفيروسات وإنهاء المنحة.

وتلفت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أهمية هذا التقرير فيما شكك به عالم الفيروسات الاسترالي ايان ماكاي ردا على استفسار محرر أريبيان بزنس حول التقرير المطول الذي يزيد عن 11 ألف كلمة، قائلا:” أعلم أن هذا سيلائم حاجات الكثيرين لدعم وجهات نظرهم، ولكن يجب تدعيم النظريات بالحقائق إذا أرادوا تحدي ودحض التاريخ الطويل لتحور الفيروسات في طفرات جديدة، وخاصة مع فيروس كورونا، والدفع بأدلة بطريقة انتقائية هو أمر اعتيادي.”

أما كاتب التقرير وايد يشير إلى ما يراه أدلة تؤيد نظرية التسرب من مختبر هو عثور باحثين صينيين على حالات سابقة للاصابة بكورونا المستجد في ووهان ولم يكن أصلها من سوق اللحوم أي أن معرفة المنشأ ضرورية جدا لمنع تكرار ما حصل.

ومع ذلك ، فإن ووهان هي موطن لمعهد ووهان لعلم الفيروسات ، وهو مركز عالمي رائد لبحوث فيروسات كورونا. لذلك لا يمكن استبعاد احتمال أن يكون فيروس سارس 2 قد تسرب من المختبر.

ورغم مطالبة خبراء بتجنب ما اعتبروه نظرية المؤامرة اي القول إن الفيروس تسرب من المختبر، اتضح فيما بعد أن رسالة لانسيت قد تم تنسيق نشرها وصياغتها من قبل بيتر داسزاك ، رئيس تحالف إيكو هيلث في نيويورك. وهي الجهة التي قامت بتمويل أبحاث فيروس كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات. إذا كان فيروس SARS2 قد أفلت بالفعل من الأبحاث التي مولها داسزاك ، فمن المحتمل أن يكون داسزاكمذنبًا. لم يتم الإعلان عن هذا التضارب الحاد في المصالح لقراء مجلة لانسيت. على العكس من ذلك ، خلصت الرسالة إلى “أننا لا نعلن عن تضارب المصالح”.

يقول وايد إنه يضع ما لديه في ذلك التقرير ويترك الحكم لمن يقرأه حول أصل فيروس كورونا المستجد واحتمال تورط المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بتمويل ابحاث أدت لتسربه وانتشار الجائحة.

وأجاز أنتوني فاوتشي تمويل الأبحاث على فيروس كورونا لمدة خمس سنوات – من 2014 إلى 2019 – وقام المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، الذي يديره فاوتشي، ولعقود ، بضخ الأموال لمجموعة تسمى تحالف ايكو هيلث EcoHealth Alliance الذي يديره الدكتور بيتر داسزاك وتعاقد الأخير مع الطبيبة الصينية شي جينغ لي (Shi Zheng-li) لإجراء أبحاث تسمى اكتساب قدرات نقل العدوى gain-of-function في مختبر ووهان. ويعتقد أن المختبر لم يلتزم بمستويات حماية عالية مما أدى لتسرب الفيروس وتبادل الصين والولايات المتحدة للاتهامات حول مسؤولية نشر الفيروس.