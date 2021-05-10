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Posted inصحة

الموافقة على تقديم لقاح فايزر- بيونتيك لليافعين من 12 إلى 15 عاما

رويترز- أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام لقاح “فايزر- بيونتيك” المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاما، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الموافقة على تقديم لقاح فايزر- بيونتيك لليافعين من 12 إلى 15 عاما

وذكرت الإدارة في بيان أن هناك فوائد لاتباع الخطوات التي تترتب على تقديم اللقاح لهذه الأعمار.

وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا إجراءات الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

يذكر أن اللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاما في الولايات المتحدة.

موقع إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، وصفت مفوضة الوكالة بالإنابة جانيت وودوك، التفويض بأنه “خطوة مهمة في مكافحة جائحة (كوفيد 19)”

وأضافت وودوك أن هذا الإجراء “يسمح بحماية السكان الأصغر سنا من كورونا، مما يقربنا من العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة”.

وفي أواخر مارس، قالت شركة “فايزر” إن بيانات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المضاد لـ”كوفيد 19″ كان فعالا بنسبة 100 بالمئة في الوقاية من المرض، لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

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