الموافقة على تقديم لقاح فايزر- بيونتيك لليافعين من 12 إلى 15 عاما

وذكرت الإدارة في بيان أن هناك فوائد لاتباع الخطوات التي تترتب على تقديم اللقاح لهذه الأعمار.

وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا إجراءات الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

يذكر أن اللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاما في الولايات المتحدة.

موقع إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي إيه)، وصفت مفوضة الوكالة بالإنابة جانيت وودوك، التفويض بأنه “خطوة مهمة في مكافحة جائحة (كوفيد 19)”

WATCH LIVE at 7pm ET: Join Acting FDA Commissioner @DrWoodcockFDA and @FDACBER Director Dr. Peter Marks as they discuss Pfizer-BioNTech's #COVID19 vaccine for use in adolescents 12-15 years of age. https://t.co/PDF95M3LX7

— U.S. FDA (@US_FDA) May 10, 2021