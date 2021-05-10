ضغوط تجبر مؤسسة بيل ومليندا غيتس على قبول التخلي عن قيود الملكية الفكرية للقاح كورونا المستجد

أعلنت مؤسسة بيل ومليندا غيتس في بيان أنها تدعم رفع حماية براءات الاختراع على تقنيات لقاح فيروس كورونا. واضاف سوزمان بالقول”ستتم هذه المفاوضات من خلال عملية منظمة التجارة العالمية ، بقيادة مفاوضي الدول.”

يأتي هذا التراجع من بيل غيتس ومؤسسته بعد انتقادات متزايدة وضغوط من السياسيين الأمريكيين وأكثر من 100 دولة لرفع الحماية مع انتشار فيروس كورونا في الهند والبرازيل. وكان غيتس قد أصر في مقابلة مع سكاي نيوز ، إن مشاركة “وصفة” اللقاحات لن تكون مفيدة على حد زعمه.

وتثار تكهنات كثيرة حول دور و إصرار بيل غيتس على حماية أرباح شركات الأدوية، في تسريع طلاقه من زوجته ميليندا التي يعتقد أنها تؤيد منح اللقاح دون قيود (إلى جانب أسباب أخرى تتكشف تباعا مثل هيمنته على قرار المؤسسة وزياراته لـ جيفري ايبستين منذ العام 2011 وتردده على منزله الذي ارتكبت فيه اعتداءات على فتيات قاصرات).

وتتمتع اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية العملاقة مثل “فايزر” و”موديرنا”، بحماية عالمية رسخها بيل غيتس مع شركات الأدوية في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بما يعرف باسم تريبس TRIPS ويراد بها الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية السماح بتصنيع اللقاحات دون قيود وقتا طويلا بسبب ممانعة أوروبية من دول تحرص على حماية أرباح شركات الأدوية لديها مثل سويسرا والمانيا وفرنسا، وسبق أن نقلت رويترز عن مصدر في قطاع صناعة الأدوية قوله إن الشركات الأمريكية ستكافح لضمان أن يكون أي تنازل متفق عليه ضيقًا ومحدودًا قدر الإمكان ، حيث أعلنت الشركات العاملة في مجال اللقاحات عن مكاسب كبيرة في الإيرادات والأرباح خلال الوباء.

وتلعب مؤسسة بيل غيتس دورا كبيرا في قطاع اللقاحات والأدوية حول العالم من خلال استثماراتها الهائلة فيها فهذه المؤسسة تعد اليوم ثاني أكبر جهة من الجهات المانحة لمنظّمة الصحة العالمية وبذلك تكون أكبر مساهم خاص في المنظمة وتمثل مساهماتها حوالي 10% من ميزانيتها.

وتعد براءات الاختراع قضية شائكة ترتبط بعمليات معقدة في حالات لقاحات كورونا المستجد، فمثلا تستدعي تقنية mRNA الاصطناعي اجراءات تقنية تحافظ على سلامة هذه المادة بعد حقنها بالجسم وتفادي مهاجمة الجسم لها بنظام المناعة وهو ما حققته أبحاث جامعة بنسلفانيا.

فضلا عن أن اللقاح يجمع عشرات براءات الاختراعات لجوانب عديدة نالت شركات الادوية الأمريكية منح حكومية لتسريع تطويرها، مثل مواجهة مواد اللقاح الحساسة لظروف التوزيع والتخزين بسبب سرعة تعرضها للتلف بدون تبريد جيد، كذلك الحال مع ابتكار طرق للتغلب على صعوبة توصيلها بجزئيات صغيره ضمن اللقاح، وترتبط عشرات براءات الاختراع بهذه الخطوات على سبيل المثال.

ويتلف مثلا لقاح فايزر بيونتك بعد 5 أيام يحتاج خلالها لحفظها بدرجة حرارة منخفضة (-70 درجة مئوية)