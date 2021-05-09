الهند تشيد بمساعدات طبية سعودية وإماراتية وسط أزمة كوفيد، وتزيد واردات الخام

رحب برادان في سلسلة تغريدات بعروض من السعودية والإمارات وقطر لتوفير أسطوانات الأكسجين للأشهر الستة القادمة وقال إن تلك الدول أكدت على استقرار الإمدادات التجارية من الأكسجين إلى الهند.

وقال “نُقدر تقديرا عميقا تلك البادرة الطيبة المبكرة المتمثلة في إمدادات الأكسجين الطبي المسال المجانية، وبخاصة من الإمارات والكويت والبحرين والسعودية.”

تأتي تغريدات برادان بعد يوم من تراجع شركات التكرير الحكومية الهندية عن تخفيضات عميقة أجرتها على وارداتها من النفط السعودي في مايو أيار بتوجيهات من وزارة النفط، لتطلب شراء الكميات المعتادة في يونيو حزيران.

تشتري شركات التكرير الوطنية الهندية نحو 15 مليون برميل من النفط السعوي شهريا من أرامكو. والهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتشتري من الخارج أكثر من 80 بالمئة من حاجاتها النفطية مع اعتماد كثيف على الشرق الأوسط.

كانت العلاقات بين الرياض ونيودلهي واجهت ضغوطا هذا العام بعد أن ألقى برادان باللوم في ارتفاع أسعار الخام على خفض إمدادات السعودية ومنتجي نفط آخرين.

وحثت الهند شركات التكرير على تنويع مصادر الخام للحد من الاعتماد على الشرق الأوسط، ووجهتها لتقليص مشترياتها من النفط السعودي. وقلصت الشركات مشترياتها أكثر من الثلث في مايو أيار.

وقال مصدر بصناعة النفط الهندية إن وزارة النفط الاتحادية لم تطلب من شركات التكرير خفض وارداتها من النفط السعودي بعد أن قدمت الرياض الأكسجين الطبي المسال واسطوانات التبريد بينما يعاني القطاع الصحي الهندي في مواجهة زيادة حادة في إصابات كوفيد-19.

وأضاف المصدر “السعودية مدت يد العون على الفور كنوع من التعويض… ولذا عمدوا إلى التقارب.”

وقال وزير النفط الهندي اليوم إنه أجرى محادثات مع السعودية ودول خليجية أخرى بشأن إمدادات الأكسجين الطبي المسال وشكرهم على الإمدادات الطارئة التي قدموها.

وقال في تغريدة “أجريت مشاورات عن كثب خلال الأسبوع الماضي مع نظرائي من السعودية والإمارات وقطر فيما يتعلق بسبل زيادة واردات الأكسجين الطبي المسال إلى الهند.”

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