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Posted inصحة

السعودية :التطعيم ضد كورونا شرطا إلزاميا للحضور لمقرات العمل

(رويترز) – قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية يوم الجمعة إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية :التطعيم ضد كورونا شرطا إلزاميا للحضور لمقرات العمل

وقالت الوزارة على تويتر “الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل”.

وحثت الوزارة الموظفين على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح “للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي”.

وأضافت الوزارة أنها “ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبا”.

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