السعودية :التطعيم ضد كورونا شرطا إلزاميا للحضور لمقرات العمل

وقالت الوزارة على تويتر “الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل”.

وحثت الوزارة الموظفين على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح “للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي”.

وأضافت الوزارة أنها “ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبا”.

#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تشترط الحصول على اللقاح للحضور إلى مقرات العمل. pic.twitter.com/LcgmRGzC66 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 7, 2021