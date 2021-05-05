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تهاوي أسهم شركات تصنيع اللقاحات مع إعلان الإدارة الأمريكية التخلي عن حقوق الملكية للقاحات كورونا المستجد

أعقب اعلان الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي عن أن التوسع في توفير اللقاحات في أنحاء العالم ضروري لإنهاء جائحة فيروس كورونا وترسيخ التعافي الاقتصادي / في اشارة لموافقة إدارة بايدن عن التخلي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات، تهاوت أسهم شركات اللقاحات بعد البيان

محرر في الموقع by محرر في الموقع
تهاوي أسهم شركات تصنيع اللقاحات مع إعلان الإدارة الأمريكية التخلي عن حقوق الملكية للقاحات كورونا المستجد
الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي

وانخفضت أسهم موديرنا وبيونتيك وفايزر بعد صدور البيان. وأعلنت  تاي في بيان إن العالم أحرز تقدما حقيقيا صوب إنهاء الجائحة، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

وأضافت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن هذه الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ خطوات استثنائية وأوضحت بالقول: “يشمل ذلك توفير اللقاحات على نطاق واسع ومعالجة عدم الإنصاف العالمي في توافرها.. هذا ليس مجرد ركن من أركان الصحة العامة. إن تعافينا الاقتصادي يعتمد عليه.”

وأشارت سي إن بي سي إلى أن قرارات منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعات عقدت اليوم في  جنيف، تحتاج لموافقة بالاجماع من قبل كل أعضائها الـ164.

ويأتي رضوخ الإدارة الأمريكية للتخلي عن قيود تصنيع اللقاحات بعد ضغوط من ضمنها استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 3786 وفاة و382691 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـــ 24 الأخيرة ووصول  عدد الحالات النشطة لأكثر من 3 ملايين اصابة  ( بلغ 3 ملايين و 490 ألف اصابة)، منها 6ر2 مليون إصابة جرى تسجيلها خلال الأسبوع الأخير.

ويأتي تنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن قيود تصنيع اللقاح بعد سجال بسبب حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية التي أصبحت من خلال ضغوط الملياردير بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت وسيلة تقييد لتصنيع الأدوية الجنريك في البلدان النامية  حتى خلال الجائحة الحالية.

ويزعم بيل غيتس أن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لا يفيد في مواجهة الجائحة بحجة أن تلك الدول النامية غير قادرة على ضبط الجودة وضمان سلامة اللقاحات، فيما تزعم شركات الأدوية إن ذلك سيضر بالابتكار والابحاث مستقبلا، علما أن هذه الشركات حصلت على تمويل حكومي أمريكي وأوروبي لدعم تطوير اللقاح الذي يعد نتاج تمويل دافعي الضرائب في تلك الدول .

وجاءت الموافقة الأمريكية بعد مطالبات من أطراف عديدة بما فيها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 100 عضو في مجلس النواب و60 رئيس دولة سابقا و100 من الفائزين بجوائز نوبل، كي يتسنى للهند ودول أخرى انتاج اللقاحات دون قيود الملكية الفكرية وقرارات حظر تصدير مكونات اللقاحات.

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