تهاوي أسهم شركات تصنيع اللقاحات مع إعلان الإدارة الأمريكية التخلي عن حقوق الملكية للقاحات كورونا المستجد

وانخفضت أسهم موديرنا وبيونتيك وفايزر بعد صدور البيان. وأعلنت تاي في بيان إن العالم أحرز تقدما حقيقيا صوب إنهاء الجائحة، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.

وأضافت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن هذه الأوقات الاستثنائية تستدعي اتخاذ خطوات استثنائية وأوضحت بالقول: “يشمل ذلك توفير اللقاحات على نطاق واسع ومعالجة عدم الإنصاف العالمي في توافرها.. هذا ليس مجرد ركن من أركان الصحة العامة. إن تعافينا الاقتصادي يعتمد عليه.”

وأشارت سي إن بي سي إلى أن قرارات منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعات عقدت اليوم في جنيف، تحتاج لموافقة بالاجماع من قبل كل أعضائها الـ164.

ويأتي رضوخ الإدارة الأمريكية للتخلي عن قيود تصنيع اللقاحات بعد ضغوط من ضمنها استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 3786 وفاة و382691 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـــ 24 الأخيرة ووصول عدد الحالات النشطة لأكثر من 3 ملايين اصابة ( بلغ 3 ملايين و 490 ألف اصابة)، منها 6ر2 مليون إصابة جرى تسجيلها خلال الأسبوع الأخير.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

— Ambassador Katherine Tai (@AmbassadorTai) May 5, 2021