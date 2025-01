الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يعاكس تشدد بيل غيتس مع لقاحات فيروس كورونا

وبدأت اليوم الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، المحادثات حول كيفية زيادة توزيع اللقاحات، وترخيصها ومشاركتها على نطاق أوسع، بمشاركة مندوبي 164 دولة عضو في المنظمة بحسب صحيفة فورين بوليسي.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيتخذ قرار بالموافقة دون أن يعلن صراحة عن ذلك علما أن القرار يستدعي موافقة كل الدول الأعضاء بالمنظمة والبالغ عددهم 164 دولة وتتبنى القرار قرابة 60 دولة بينها مصر والمالديف وباكستان بحسب بيان المنظمة.

Members welcome ongoing efforts to monitor trade-related measures during COVID-19 crisis #MarketAccess https://t.co/4vwk2ltozI pic.twitter.com/UxJgl7s0aH

ويزعم بيل غيتس أن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لا يفيد في مواجهة الجائحة بحجة أن تلك الدول النامية غير قادرة على ضبط الجودة وضمان سلامة اللقاحات، فيما تزعم شركات الأدوية إن ذلك سيضر بالابتكار والابحاث مستقبلا، علما أن هذه الشركات حصلت على تمويل حكومي أمريكي وأوروبي لدعم تطوير اللقاح الذي يعد نتاج تمويل دافعي الضرائب في تلك الدول .

ويأتي ذلك بعد مطالبات من أطراف عديدة بما فيها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ونحو 100 عضو في مجلس النواب و60 رئيس دولة سابقا و100 من الفائزين بجوائز نوبل، كي يتسنى للهند ودول أخرى انتاج اللقاحات دون قيود الملكية الفكرية وقرارات حظر تصدير مكونات اللقاحات.

وتقاوم الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى مساعي المفاوضات في منظمة التجارة العالمية التي تهدف للسماح للهند وجنوب إفريقيا بموجب اقتراح للتنازل مؤقتا عن حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للبلدان النامية بإنتاج اللقاحات تحت عنوان قيود تريبس (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)).

ويضغط المؤيدون للاقتراح على واشنطن لتغيير نهجها قبل الاجتماع الرسمي القادم لمنظمة التجارة العالمية بشأن هذه القضية في الخامس من مايو.

TRIPS Council to continue to discuss temporary IP waiver, revised proposal expected in May #IntellectualProperty https://t.co/2JWIFixWIf pic.twitter.com/N3p2Rntcof

— WTO (@wto) May 4, 2021