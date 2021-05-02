السعودية: 458 مليون ريال لمشروع مستشفى بـ”الخرج”

وذكرت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم الأحد، إنه سيتم تمويل المشروع اعتماداً على موارد المجموعة الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنوك المحلية.

وأكدت الشركة أن المشروع سيتم على الأرض المملوكة للشركة التي تقع في حي جوهرة الخرج مقابل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع عبدالله بن عامر التي تبلغ مساحتها 44.30 ألف متر مربع، وبمساحة إجمالية تقديرية للمسطحات المبنية قدرها 73.87 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية 141 سريراً.

وتوقعت البدء في إنشاء المشروع خلال الربع الثالث من عام 2021؛ وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة، كما توقعت الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأضافت أنه من المتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2024 وبعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

وتوقعت أن يكون للمشروع تأثير على نتائج الشركة المالية عند البدء في تشغيله في الربع الرابع من عام 2024، وسيتم الإفصاح عن بداية الأثر المالي وعن أية تطورات جوهرية أخرى تخص هذا المشروع في حينه.

وأشارت إلى أنه لم يتم ترسية المشروع على جهة منفّذة حتى تاريخه، وسيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى تخص هذا المشروع في حينه وبعد أخذ الموافقات النظامية.

كما رجحت الشركة أن يبدأ إنشاء المشروع خلال الربع الثالث من عام 2021؛ وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.