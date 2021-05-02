الكويت: أزمة شبهات التكسب بما يقارب ملياري دولار مكافآت الصفوف الأمامية

أثار مبلغ مكافآت الصفوف الأمامية بما فيه تخصيص 568 مليون دينار (مايقارب مليار و886,121,816 دولار)، جدلا واسعا في الكويت بعد ظهور فئات لا علاقة وثيقة لها بجهود الصفوف الأمامية في مواجهة كورونا المستجد.

وتضمنت قائمة مستحقي مكافآت «الصفوف الأمامية»، المرسلة إلى ديوان الخدمة المدنية، أكثر من 214 ألف موظف، بين مواطن ومقيم، تابعين لـ64 جهة حكومية، بعضها لا علاقة له من قريب أو بعيد بمكافحة «كورونا»، ليحصلوا على أكثر من 568 مليون دينار بحسب ما نقلته صحيفة الجريدة.

وأظهرت القائمة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، حصول وزارة الصحة على نصيب الأسد منها، بـ 53 ألف موظف، في حين جاء مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب في المرتبة الأدنى بـ 5 موظفين فقط، وحصلت وزارة الدفاع على المرتبة الثانية بـ 46 ألفاً، ثم «الداخلية» بـ 36 ألفاً.

ويثار الجدل على وجود موظفين من إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة بـ 10 موظفين، والأمانة العامة للأوقاف بـ77 موظفاً، والإدارة المركزية للإحصاء بـ 72، ومكتب الإنماء الاجتماعي بـ 12، وهيئة طباعة ونشر القرآن الكريم بـ 30، فضلاً عن المجلس الوطني للثقافة والفنون بـ 39موظفاً.

ولفتت صحيفة القبس إلى إثارة القضية من قبل عدد من النواب في مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي، فيما انفردت بنشر كشوف المستحقين صحيفتي «الجريدة» و«الأنباء»، وبينت الكشوف تضخماً في أعداد الموظفين والجهات المستحقة للمكافآت، وأصدر عدد قليل من بين 64 جهة بيانات توضيحية عما أثير عن مبالغ مكافآتها.

ونقلت مصادر مطلعة لـ القبس عن 5 شبهات صريحة وقعت فيها بعض الجهات الحكومية عند إعداد هذه الكشوف، الأمر الذي أدى إلى تضخم رقم المستحقين، من جهة، وارتفاع قيمة المكافآت التي سيتكبدها المال العام.

وكانت الشبهات تتضمن تصنيف إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للخطورة. و تضمين أسماء موظفين عملوا عن بعد. فضلا عن إدراج أسماء موظفين عملوا وقت الحظر الكلي من دون تصاريح، يضف إلى ذلك المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا. كما تم إدراج أسماء القياديين رغم عدم شمولهم بالمكافآت.