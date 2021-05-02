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41 اصابة بجلطات بالدم في بريطانيا بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

أعلنت هيئة الدواء البريطانية MHRA عن ارتفاع حالات الاصابة جلطات في بريطانيا بعد تلقي لقاح أسترازينيكا مع اصابة 41 شخص بجلطات بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

وتتضمن المضاعفات النادرة، التي يطلق عليها بعض المنظمين “قلة الصفيحات المناعية المستحثة باللقاح”، جلطات دموية مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية، وهي خلايا في الدم تساعدها على التجلط.

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41 اصابة بجلطات بالدم في بريطانيا بعد تلقي لقاح أسترازينيكا

حدوث جلطات دموية، مع انخفاض عدد الصفائح الدموية لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم بـ”أسترازينيكا”،كان قد وصل إلى 209 حالة يوم 21 أبريل فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة بحسب الهيئة التي أشارت إلى أن هذه الحالات تصيب الشباب في أغلب الاحيان وهي نادرة بمعدل 4 أشخاص لكل مليون نسمة.

ويصاحب حالات الجلطات الدموية هذه انخفاض عدد الصفائح الدموية، وحتى 31 آذار (مارس) تلقت هيئة الأدوية (MHRA) 79 تقريرًا بريطانيًا عن حالات جلطات الدم مع مستويات منخفضة من الصفائح الدموية بعد استخدام لقاح أسترازينيكا. وتلفت الهيئة إلى أنها لا تنوي تقييد استخدام لقاح استرازينيكا لأن فوائد تقديمه تفوق عدم أخذ اللقاح وأن حالات التجلط الدموي تعد نادرة الحدوث.

ومنذ بداية حملة التطعيم في فرنسا تم رصد 12 حالة للتجلط الدموي، أسفرت عن 4 وفيات.

يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح أسترازينيكا على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

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