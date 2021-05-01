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Posted inصحة

السعودية: تحذير من تشكل أسراب الجراد الصحراوي في عدة مناطق

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من حدوث تشكل متوقع من أسراب الجراد الصحراوي نتيجة تكوين مجموعات وأسراب صغيرة من الجراد الصحراوي بالمنطقة الشمالية نتيجة الانسلاخات للحوريات في الأماكن النائية والمفتوحة خلال الأسبوعين المقبلين.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: تحذير من تشكل أسراب الجراد الصحراوي في عدة مناطق

أوضحت الوزارة أن الظروف الراهنة بالمناطق الشمالية تعطي الفرصة لتحرك مجموعات الجراد الصحراوي خلال الفترة الحالية وحتى 3 مايو 2021، بين المناطق، ويكون ذلك بين سكاكا وحائل وبريدة، متوقعة وصول تلك المجموعات الى المدينة المنورة في تاريخ 3 مايو المقبل بحسب بيان الوزارة.

وعزت الوزارة تلك الفرصة بسبب الضغط الجوي المرتفع الذي يسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من المملكة التي بها يتكاثر الجراد في الوقت الحالي، مبينة أن حالة الرياح فيها متوسطة السرعة، وتتراوح ما بين (6 الى 15 كلم/الساعة)، فتهب في اتجاهات مختلفة خلال تلك الفترة وحتى التاريخ المحدد أعلاه، حيث تكون شمالية وشمالية شرقية وشمالية غربية.

وتوقعت الوزارة تجول مجموعات أو أسراب صغيرة متحركة خلال الفترة من تاريخ 4 وحتى 7 مايو من المحافظات الشمالية الى أن تصل منطقة حائل، ومن ثم تتحرك في اتجاه حفر الباطن والمنطقة الشرقية خلال يوم الجمعة الموافق 7 مايو المقبل.

إلى هذا، أكدت الوزارة أن الرياح تساعد في تحريك مجموعات الجراد المتواجدة بين المناطق في كل من: (حائل -القصيم -المنطقة الشرقية-الرياض)، وسط توقعات بأن تصل تلك المجموعات إلى دولة الكويت الشقيقة في 7 مايو؛ وذلك في حال وجدت مجموعات أو أسراب جراد متحركة داخل المملكة.

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