تحذير من تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا المستجد في الهند

وكان نائب الرئيس التنفيذي للغرفة مايرون بريليانت في تصريح لوكالة “رويترز” إن “مخاطر الآثار غير المباشرة (لارتفاع إصابات كورونا) عالية نظرا لأن العديد من الشركات الأمريكية تستخدم العمال الهنود لإدارة عمليات مكاتبهم الخلفية”.وأضاف: “نتوقع أن يزداد الأمر سوءا”، مشيرا إلى أن هناك تهديدا حقيقيا من تعثر الاقتصاد الهندي في ظل هذه الظروف”.

وترتبط عمليات الشركات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة بمكاتب خدمات في الهند وهي خامس اكبر اقتصاد في العالم، فيما تؤمن هذه الدولة حصة كبيرة من الأدوية الرخيصة لكل دول العالم لكن ذلك سيتأثر نتيجة الوفيات العالية في الجائحة.

أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية إلى أن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس كورونا بلغت 386452 اليوم الجمعة في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 3498 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت احصاءات رويترز أن الهند أضافت 7.7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية فبراير شباط عندما اكتسبت الموجة الثانية زخما . وفي المقابل ، استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7.7 مليون إصابة سابقة.

أما من جانب الآثار غير المباشرة ، فمن المرجح أن يعني حجم الأزمة في الهند تشديد قيود السفر الدولية التي ستبقى سارية لفترة أطول مما كان متوقعًا. على حد تعبير سوميا سواميناثان ، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية (WHO): “الفيروس لا يحترم الحدود أو الجنسيات أو العمر أو الجنس أو الدين”. كما تساءل آخرون بلاغيا ، هل يمكن لدولة بهذا الحجم أن تكون معزولة؟

في رحلة أخيرة من نيودلهي إلى هونغ كونغ ، على سبيل المثال ، ثبتت إصابة 52 راكبًا بفيروس كوفيد 19. نعلم أيضًا أن نسخة الفيروس المتحور الهندي وصلت بالفعل في المملكة المتحدة (في حين أن بعض الموجة الثانية في الهند ، لا سيما في البنجاب ، نتجت عن الطفرة البريطانية).

يتطلب منع هذا الانتشار من الهند إجراءات حجر صحي صارمة وقيود سفر. هذه أخبار سيئة لشركات الطيران والمطارات والشركات التي تعتمد عليها ، لذلك سيكون لهذا أيضًا تأثير كبير على النمو الاقتصادي العالمي بحسب تقارير عديدة.

وسيكون هناك تداعيات كبيرة لقطاع صناعة الدواء فالهند هي ثالث أكبر قطاع للأدوية الجنريك وهي تصدر 20% من الأدوية من هذه الفئة على المستوى العالمي وهي تصدر أيضا 70% من اللقاحات للعالم بينها 64 دولة تنتظر استلام لقاحات كورونا من معهد سيروم الهندي بموجب اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية وتحالف كوفاكس.

أزمة كوفيد – 19 في الهند تأتي مدفوعة بعوامل مثل معدل التطعيم المنخفض بسبب نقص اللقاحات وتبني الولايات المتحدة وبريطانيا سياسات حمائية بدواعي حماية براءات الاختراعات للقاحات كورونا المستجد والتي يصر بيل غيتس على عدم التخلي عنها واحتكار تصنيعها.