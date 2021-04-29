بيل غيتس يمنع وصول لقاح كورونا المستجد لقرابة 100 دولة لضمان الأرباح من الملكية الفكرية

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس إن عمليات توزيع اللقاح حول العالم أصبحت مهزلة بحسب ما نقلته دويتشة فيله.

وذكرت تقارير صحفية إن الهند قد لا تحصل على لقاحات كورونا حتى 2023، فيما سارعت الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ودول أوروبية لحجز الملايين من جرعات اللقاحات التي تمتنع شركات الأدوية الامريكية والأوروبية عن تقديم وصفات تصنيعها بحجج عديدة نقلها بيل غيتس في حوار مع موقع سالون قائلا إن التخلي عن حقوق الملكية لن يفيد في تسريع نشر اللقاحات فيما ناشدت الهند الشهر الماضي تلك الشركات للتقديم طرق تصنيع اللقاحات (بأسلوب جينيريك) لكن الاحتكارات تحمي أرباح شركات الأدوية وهي قضية يتبناها بيل غيتس ضد التخلي عن حقوق الملكية الفكرية وقال إنه يتواصل بانتظام مع الروؤساء التنفيذيين في كبرى شركات الأدوية لتسريع انتاج اللقاحات على حد زعمه.

ويعمل بيل غيتس أن تحالف كوفاكس هو السبيل الحالي لجمع التبرعات من الدول الغنية لتوزيع اللقاحات في الدول النامية والدول الفقيرة في أفريقيا.

وأثار لقاء بيل غيتس مع قناة سكاي نيوز تساؤلات عديدة حول مزاعمه بأن القضية لا ترتبط بحقوق الملكية بل بدواعي السلامة بحسبب زعمه الذي يلفت فيه إلى أن دولا مثل الهند وبنغلاديش غير قادرة على تصنيع اللقاح بالقواعد الآمنة المطلوبة علما أن ذلك غير دقيق لأن الهند تصنع ثلث اللقاحات التي يأخذه الصغار في كل دول العالم ويمكن ضمان التقيد بأسلوب التصنيع كما تثبت عمليات التصنيع السابقة. ويدافع بيل غيتس عن شركات الأدوية التي تصنع اللقاحات بأنها تحتاج للأموال في عمليات الابحاث والتطوير، لكن تقارير صحفية كشفت أن كل تلك العمليات مولت من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية!

وتتواطأ وسائل الإعلام الأمريكية في كشف ما يقوم به بيل غيتس، فيما يتضح سر ذلك في التبرعات السخية التي وصلت إلى 250 مليون دولار، قدمها بيل غيتس لمؤسسات اعلامية بما فيها بي بي سي والجزيرة ونيويورك تايمز والغارديان ولوموند و NBCو Center for Investigative Reporting وفايننشيال تايمز وميديوب وعشرات المؤسسات الإعلامية حول العالم بحسب تقرير نشر في أغسطس الماضين بحسب ماكشفته دورية كولومبيا جورنالزم ريفيو.