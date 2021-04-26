الولايات المتحدة ستقدم جرعات من «أسترازينيكا» إلى دول أخرى

أعلنت واشنطن أنها ستسمح بإعادة تحويل نحو 60 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، يفترض إنتاجها لصالح الولايات المتحدة، إلى دول أخرى، بعدما كانت قد حوّلت الشهر الماضي، نحو 4 ملايين جرعة من اللقاح إلى المكسيك وكندا، فيما تتكدس اللقاحات الزائدة في الولايات المتحدة في وقت يستمر فيه السجال بين الاتحاد الأوروبي و«أسترازينيكا» حول تأخير تزويد ادول الاتحاد بملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد في الوقت المتفق عليه مع الشركة.

ويتهم الاتحاد الاوروبي أسترازينيكا بانتهاك العقد الذي يربطهما والمتضمن تزويده ب 300 مليون جرعة من لقاحها فيما ردت الشركة

عبر بيان مكتوب نشر بعد وقت قصير من إعلان المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها ستتخذ إجراء قانونياً بحق الشركة: «لقد التزمت أسترازينيكا تمامًا باتفاقية الشراء المسبق مع المفوضية الأوروبية وستدافع عن نفسها بقوة في المحكمة».

وتابع البيان «نعتقد أنه لا يوجد أساس للتقاضي، ونرحب بهذه الفرصة لحل هذا الخلاف في أسرع وقت ممكن». وقالت الشركة إنها تتوقع تسليم 50 مليون جرعة إلى الدول الأوروبية بحلول نهاية شهر أبريل الجاري، بما يتوافق مع توقعاتها. وأضافت أسترازينيكا «من الصعب تصنيع اللقاحات، كما يتضح من تحديات الإمداد التي تواجهها العديد من الشركات في أوروبا وحول العالم».

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن منسق البيت الأبيض الخاص لشؤون «كوفيد-19»، جيف زينتس، قوله إنه «نظراً للمجموعة القوية من اللقاحات التي تمتلكها الولايات المتحدة بالفعل والتي تم ترخيصها من قِبل إدارة الغذاء والدواء، وبالنظر إلى أن لقاح أسترازينيكا غير مصرح باستخدامه في الولايات المتحدة، فإننا غير مضطرين لاستخدامه (..) لذلك تبحث الولايات المتحدة عن خيارات لمشاركة جرعات أسترازينيكا مع دول أخرى عندما تصبح متاحة».

وأنتج نحو 10 ملايين جرعة من أصل 60 مليون جرعة من أسترازينيكا، في مصنع Emergent BioSolutions في بالتيمور الأميركية، ولكن اللقاح لم يحصل على موافقة «إدارة الغذاء والدواء» الأميركية؛ ووفق زينتس، يمكن استكمال إنتاج الـ50 مليوناً المتبقية خلال الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تكون متاحة للشحن في أيار وحزيران. وقال زينتس إن الولايات المتحدة لم تحسم الدول التي ستوجّه إليها الجرعات بعد.