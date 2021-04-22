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Posted inصحة

الهند تسجل أعلى حصيلة اصابات يومية في العالم، 315 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب) أعلنت الهند الخميس تسجيل نحو 315 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية في العالم، فيما تعاني المستشفيات في نيودلهي من نقص في الأكسجين.والموجة الوبائية الثانية التي تُعزى إلى “متحورة مزدوجة” للفيروس وإلى التجمعات الجماهيرية التي سهلت العدوى، سلطت الضوء من جديد على تداعي النظام الصحي الهندي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الهند تسجل أعلى حصيلة اصابات يومية في العالم، 315 ألف إصابة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

وأبلغت وزارة الصحة الهندية الخميس عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15,9 مليون.

وبلغ عدد الوفيات 2074 خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 185 ألف وفاة جراء كوفيد-19. مع ذلك، لا يزال عدد الإصابات والوفيات بالنسبة ‘لى عدد السكان في الهند أقل بكثير منه في بلدان أخرى.

أقر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في كلمة متلفزة بأن الهند وسكانها ال1,3 مليار “يواجهون مجددا معركة كبرى” داعيًا مواطنيه إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة فيروس كورونا.

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