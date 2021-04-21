الإمارات: دراسة اجراءات لتقييد حركة غير المطعمين بلقاح كورونا المستجد

وأعلنت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة الجائحة، تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، واليوم بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها من لقاح «كوفيد-19» أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون جرعة بمعدل توزيع 98.97 جرعة لكل 100 شخص.

#الطوارئ_والأزمات: نود أن نشير إلى أنه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.#يدا_بيد_نتعافى — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) April 20, 2021

وقال: «نجحت الحملة الوطنية للقاح في تقديم التطعيم لعدد خمسة ملايين و81 ألفاً و853 كجرعة أولى، وعدد ثلاثة ملايين و836 ألفاً و521 كجرعة ثانية، وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54% من إجمالي الفئة المؤهلة، كما تم تحقيق نسبة 74.63% لمن هم فوق 60 عاماً»، مشيراً إلى أن الحملة الوطنية للقاح تُعد واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم، حيث أصبح اللقاح متاحاً بصورة سهلة وسريعة وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.