7000 دولار لمن يصاب بفيروس كورونا في تجربة على لقاح اكسفورد

سيحصل شبان في دراسة خاصة جديدة على تعويض سخي بعد تعريضهم لفيروس كورونا المستجد، وتهدف الدراسة إلى كشف رد فعل الأجهزة المناعية على الاصابة بالفيروس بحسب سكاي نيوز.

وستنطلق عمليات تجنيد شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا من الذين سبق وأصيبوا بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وتعريضهم للفيروس في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.

سيخضع المشاركون للعزل لمدة 17 يومًا والرعاية في المستشفى حتى لا ينقلوا العدوى للآخرين. وسيحصلون على مبلغ مالي يقارب 5.000 جنيه إسترليني.

وتأمل التجربة التي تستمر طوال 12 شهر ولقبت بـ “التحدي البشري” بجامعة أوكسفورد اكتشاف جرعة فيروس كورونا اللازمة لإحداث العدوى مرة أخرى، وما قد يعنيه ذلك لتطوير مناعة وقائية ضد المرض.

كانت الأبحاث والدراسات السابقة قد اشارت إلى أن الإصابة بفيروس كورونا قد لا تحمي الشباب بشكل كامل من الإصابة مرة أخرى في المستقبل، وأشارت دراسة أجريت في المملكة المتحدة إلى أن 10% من المشاركين قد تعرضوا للإصابة مرة أخرى.

وقالت البروفيسور هيلين ماكشين، قائدة البحث “عندما نعيد إصابة هؤلاء المشاركين سنعرف بالضبط كيف استجاب نظام المناعة لديهم لأول عدوى، وما قد يحدث تحديدًا عندما تحدث العدوى للمرة الثانية، وقد يساعدنا ذلك في تصميم اختبارات يمكنها التنبؤ بدقة بما إذا كان الأشخاص محميين أو لا”. كما يمكن أن يساعد ذلك في إنتاج لقاحات أفضل وفهم أكبر لمدى استمرار المناعة.

وسوف يستخدم القائمون على الدراسة السلالة الأصلية من ووهان لأن هذا النوع هو الذي يمتلك العلماء معظم المعلومات عنه، ويمكن أيضًا تضمين متغير آخر.