التحصين من كورونا شرط للحصول على تصريح أداء العمرة

نقل التلفزيون السعودي يوم الأحد عن مسؤول حكومي أن التحصين من كوفيد-19 أصبح شرطا للحصول على تصريح أداء مناسك العمرة.

وأشار المسؤول إلى أن السلطات تستخدم حاليا تطبيقي “اعتمرنا” وتطبيق “توكلنا” لإصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

وأكد أن الشرط الأساسي لإصدار تصاريح العمرة والصلوات هو التحصين ضد فيروس كورونا إما التطعيم ضد العدوى بجرعتين من اللقاح، أو بجرعة أولى، أو التحصين الناجم عن التعافي من الإصابة بالوباء.

كما لفت المتحدث إلى إلزام خدمات الحجاج والمحال التجارية والمنشآت الاقتصادية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بإثبات تحضين جميع العاملين فيها ضد الفيروس.

فيديو | الحج: أكثر من 15 مليون مستفيد من تطبيق اعتمرنا ونموذج العمرة.. والتحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة#الإخبارية pic.twitter.com/ZGKtASqQ50 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2021

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد، أن عدد المستفيدين من تطبيق اعتمرنا بلغ أكثر من 15 مليون مستفيد حتى الآن، مؤكداً أن التحصين شرط للحصول على تصريح أداء العمرة.

واستعرض معايير خدمة النقل الآمن عبر المراكز المعتمدة لوزارة الحج والعمرة، مفيداً أن أهم الاشتراطات أن لا يتجاوز عدد

الركاب 50% من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع المحافظة على ترك مسافة آمنة داخل الحافلة وتوفير المعقمات والتأكد من تصاريح الركاب قبل الصعود للحافلة بالإضافة إلى حمل المعتمرين والمصلين أمتعتهم بأنفسهم أثناء الركوب للحافلة، مشيرا إلى أن وزارة الحج وفرت 2500 حافلة جميع العاملين بها محصنون.