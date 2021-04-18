حمية كيتو والصيام، ارتباط وفوائد محتملة

يلفت الدكتور مارك ماتسون، أستاذ علم الأعصاب من كلية الطب بجامعة جون هوبكينز إلى فوائد الصيام وتأثيره على الدماغ، قائلا:” إن أسلافنا القدماء اعتادوا على الصيام والحرمان من الطعام لفترات طويلة، ويعمل الدماغ بأعلى درجات الكفاءة في حالة الحرمات من الطعام لتجنب الفشل في الحصول على الطعام ولذلك ترتفع الحواس المفيدة في اليقظة، ويستدعي الصيام تحولا في تخصيص موارد الجسم لاستهلاك الطاقة، وتنتقل عملية الأيض من استهلاك السكر إلى استهلاك الكيتونات وهي نوع من الأحماض التي ينتجها الكبد من الدهون، وهو الأمر ذاته التي تعتمده حميات الكيتو التي تستعيض عن السكر بإفراز الكيتونات كمصدر بديل لإنتاج الطاقة، فعند نقص كميّة الأنسولين اللازم لتحويل السكر إلى طاقة يتولى الكبد تحويل الدهون إلى كيتونات تستخدمها خلايا الجسم للحصول على الطاقة.



لا يقتصر الأمر على حرق الدهون فالتحول من السكر إلى الدهون يقوي الدماغ والإنتاجية ويدعم نظام الدماغ لأنه يعتقد أن الخلايا تنتقل إلى وضعية الصمود والترميم خلال الصيام ويعقبها فترة النمو وإعادة تجديد الخلايا في مرحلة تناول الطعام بحسب ماثيو فيليبس وهو عالم أعصاب في مستشفى وايكاتو في نيوزيلندا ويدرس تأثير حمية الكيتو والصيام على الدماغ. ويتبع في عمله أحيانا على استراتيجيات الأيض هذه ضمن علاجات مرضاه. ويستخلص أن المؤشرات تدل على 4 فوائد للدماغ ترتبط بالصيام وهي بترتيب يضاهي قوة الأدلة لكل منها:

1- إعادة تجديد خلايا الدماغ بتوليد خلايا جديدة.

2 مكاسب نفسيه وإدراكية .

3 -تحسن صلابة النظام العصبي.

4- تأخير تأثيرات التقدم بالسن.

ويقول ماتسون: “من الواضح تمامًا أن الدماغ يعمل جيدًا في حالة الصيام وبمجرد أن يتكيف الشخص مع الصيام المتقطع”. يوافق فيليبس على ذلك قائلاً: “غالبًا ما يُبلغ الأفراد الصائمون عن تحسن الإدراك والطاقة والنوم والمزاج والثقة بالنفس” ، في إشارة خاصة إلى الأفراد الأصحاء الذين يصومون.