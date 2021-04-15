وفاة قرابة 500 طبيب وطبيبة مصريين بكورونا المستجد

ونشرت نقابة أطباء مصر أمس أنها تنعى الشهيد الدكتور علي فهمي علي استشاري الجراحة العامة بمستشفى قنا العام والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19 وأنهت التدوينة بالإشارة إلى أنه الشهيد رقم 454 كناية عن عدد الأطباء والطبيبات الذين توفوا بفيروس كورونا المستجد فيما وصلت حصلية وفيات الأطباء المصريين في أول أسبوعين من أبريل الجاري لأرقام كبيرة جدا .

وأعلن أول أمس عن وفاة 3 أطباء في أقل من 24 ساعة مما دفع بالدكتورة منى مينا لتوجيه نداء عاجل للمواطنين بمناسبة رمضان.

وكتب محمودالقيعي في صحيفة الراي اليوم عن تحذير د.منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء من خطورة الموجة الثالثة لكورونا، مؤكدة أن الموجة الثالثة تضرب بعنف وسط حالة من التجاهل والإنكار من الجميع.

وأضافت أن الناس لابد أن تفهم أننا لا نملك رفاهية الاختيار بين اللقاحات، مشيرة إلى أنه بدون تطعيم، سيظل الفيروس يتحور إلى ما لا نهاية و سنظل في وباء للأبد والعالم سيتجاوزنا.

الأطباء يتساقطون

في ذات السياق نعت نقابة الأطباء أمس الدكتور مجدي جاب الله برسوم بطرس استشاري الباطنة بالمنيا والدكتور سامى عيد حماد عبد الكريم استشارى الأشعة بمستشفى أبو رديس المركزى والدكتور عاطف رشدي ابراهيم استشاري جراحة عامه بمستشفي طهطا العام.

المواجهة

الكثيرون في مصر دعوا المسؤولين للتفكير في وسائل عملية لإيقاف اجتياح الوباء.

جدل حول أسترازينيكا

في ذات السياق ثار جدل حول اللقاح الآمن لكورونا، حيث لا يزال البعض متوجسا من أخذ اللقاح.

مخيون يرفضه

الفنان الكبير عبد العزيز مخيون قال لـ”رأي اليوم” إنه رفض أخذ أسترازينيكا ، وفضل أخذ لقاح سينو فارم نظرا لحالته الصحية.

حجازي يتلقى أسترازينيكا

الشاعر المصري الكبير قال لـ “رأي اليوم” إنه أخذ لقاح أسترازينيكا وشعر بدوار خفيف لم يستطع معه كتابة مقاله الأسبوعي في صحيفة الأهرام.

الدنمارك تمنع أسترازينيكا

في ذات السياق قالت الدانمارك الأربعاء إنها ستتوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا بشكل تام، لتصير أول دولة أوروبية تقرر ذلك على خلفية الاشتباه في وجود آثار جانبية للقاح، نادرة ولكنها خطيرة.

وقال مدير هيئة الصحة الدانماركية سورن بروستروم في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة الأوروبية الناظمة بمواصلة استخدام اللقاح، فإن “حملة التطعيم الدانماركية ستمضي قدما من دون لقاح أسترازينيكا”، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.