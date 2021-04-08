اتهام الحكومة البريطانية باستغلال جائحة كورونا “للتخلص من أصحاب الاحتياجات الخاصة”

وكشفت تحقيقات نشرت فحواها صحيفة الغارديان أن لجنة الإشراف على جودة الرعاية الصحية وجدت أن تعليمات الحكومة بحجب أجهزة الانعاش عن ذوي الاحتياجات الخاصة دون استشارة عائلات المرضى من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشارت تقارير إلى أن التمييز ذوي الاحتياجات الخاصة من مرضى كوفيد 19 أدى لارتفاع نسبة الوفيات بينهم. واعتبر نشطاء مدافعين عن هذه الفئة من البريطانيين أن التمييز ضدهم يفاقم مخاطر الوفاة لأسباب لا ترتبط بالمرض وأصبح من يعانون بمصاعب تعلم بين هذه الفئة التي تتعرض للتمييز ضدها في الحصول على الرعاية الصحية بتعليمات حكومية مجحفة بحقها.

تظهر إحصائيات الوفاة أن ذوي الإعاقة يشكلون ثلاثة أخماس الوفيات المرتبطة بـ كورونا، الحال السيئة للغاية لأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة، فهم أصلا أكثر عرضة للعيش في ظروف صعبة مثل الفقر أو السكن السيئ ، مما جعلهم أكثر عرضة للأمراض وتكون الإناث أكثر عرضة للوفاة، بنسبة 40 في المائة في حال كانت امرأة من ذوي الإعاقة.

وتعاني هذه الفئة بالأساس من ضعف المناعة التي تتفاقم مع إجراءات الغلق خاصة لدى الفئات العمرية الشابة، التي تجمدت تنقلاتها بما يمثل حلقة جديدة في سلسلة قيود لا سبيل لهم للفكاك منها، فالوباء وضع أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة بين خيارين أحلاهم مر، فإما صحة الشخص وإما تعليمه وتنمية مهاراته وسط التحديات التي يجلبها كورونا المستجد لكل فئات المجتمع.